Der brasi­lia­ni­sche Geiger Guido Sant’Anne erhält den dies­jäh­rigen Lotto-Förder­preis des Rheingau Musik Festi­vals. Das teilten die Veran­stalter am Dienstag mit. Der Künstler soll die mit 15.000 Euro dotierte Auszeich­nung am Mitt­woch (26. Juni) im Rahmen seines Konzertes im Kurhaus Wies­baden entge­gen­nehmen.

Guido Sant’Anne

Der 2005 in São Paulo gebo­rene Sant’Anna sei „ein künst­le­ri­sches Ausnah­me­ta­lent, der bereits in seinen jungen Jahren zu einem Hoff­nungs­träger einer ganzen (musi­ka­li­schen) Gene­ra­tion in seiner Heimat Brasi­lien geworden ist, ein junger Kultur­bot­schafter, den wir mit voller Über­zeu­gung unter­stützen“, erklärte die Jury.

Das Rheingau Musik Festival sei auf ihn 2022 durch den Gewinn des inter­na­tio­nalen Fritz-Kreisler-Wett­be­werbs aufmerksam geworden und habe ihn – noch als Schüler und ohne Manage­ment- als Solisten für das Eröff­nungs­kon­zert des Festi­vals 2023 enga­giert. „Der durch­schla­gende Erfolg dieses Debuts auf allen Ebenen spricht für die künst­le­ri­sche Exzel­lenz des jungen Brasi­lia­ners“, hieß es.

Der Förder­preis des Rheingau Musik Festi­vals wird seit 2009 verliehen. Er soll junge Künstler auf dem Weg nach oben unter­stützen, erklärte der Spre­cher der Geschäfts­füh­rung von Lotto Hessen, Martin Blach. Zu den bishe­rigen Preis­trä­gern zählen Sebas­tian Manz (Klari­nette), Vestard Shimkus und Chris­to­pher Park (beide Klavier), Pablo Fernandéz und Sheku Kanneh-Mason (beide Cello), der finni­sche Diri­gent Tarmo Pelko­koski und im vorigen Jahr der kana­di­sche Pianist Tony Yun.

