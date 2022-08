Der Musik­di­rektor und Chef­di­ri­gent an der Musi­ka­li­schen Komödie Leipzig, Stefan Klin­gele, wech­selt in glei­cher Posi­tion an das Theater Bremen. Der 54-Jährige über­nimmt zur Spiel­zeit 2022⁄ 23 die Nach­folge von Yoel Gamzou, wie Inten­dant Michael Börger­ding am Donnerstag bekanntgab. Klin­gele habe einen Vertrag über fünf Jahre unter­zeichnet.

Stefan Klin­gele

Der neue Chef­di­ri­gent wird pro Spiel­zeiten drei musi­ka­li­sche Leitungen über­nehmen, in seiner ersten Saison jedoch nur eine. Er werde aber bereits ab Saison­be­ginn in Bremen sein und gemeinsam mit der leitenden Drama­turgin Brigitte Heusinger und dem leitenden Regis­seur Frank Hilbrich die nächsten Spiel­zeiten planen und verant­worten.

Der in Ingol­stadt gebo­rene Klin­gele ist in der Hanse­stadt ein alter Bekannter. Von 1999 bis 2007 arbei­tete er bereits am Theater Bremen, zunächst als Erster Kapell­meister und in seiner letzten Spiel­zeit schon einmal als Chef­di­ri­gent. Nach Gast­enga­ge­ments an euro­päi­schen Bühnen wie der König­li­chen Oper Stock­holm, der ENO London, der Wiener Volks­oper und der Staats­oper Hannover wirkte er ab 2015 in Leipzig.

Er freue sich sehr über Klin­geles Rück­kehr nach Bremen, sagte Börger­ding. „Noch mehr als ich scheinen sich aller­dings die zu freuen, die Stefan Klin­gele noch aus den acht Jahren seiner Arbeit hier am Haus kennen“. Klin­gele habe an vielen großen Opern gastiert, und das hätte er auch weiter tun können, betonte der Inten­dant. „Er ist aber ein Thea­ter­mensch, der an ein Ensemble und eine gemein­same konti­nu­ier­liche Arbeit glaubt. Wie schön, dass er sich für uns entschieden hat.“

Klin­gele selbst nannte seine Beru­fung ans Theater Bremen eine beson­dere Ehre, der er gerne folge. „Ich freue mich auf viele szenisch und musi­ka­lisch berüh­rende Auffüh­rungen in den nächsten Jahren, zu denen ich das wunder­bare Bremer Publikum schon jetzt einlade.“

