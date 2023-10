Der Leiter der Inter­na­tio­nalen Bach­aka­demie Stutt­gart, Hans-Chris­toph Rade­mann, bleibt weitere fünf Jahre im Amt. Der Stif­tungs­vor­stand verlän­gerte den Vertrag des Diri­genten und Alte-Musik-Spezia­listen vorzeitig bis 2029, wie die Akademie am Mitt­woch mitteilte. In Zeiten, in denen Kultur­in­sti­tu­tionen vor zahl­rei­chen Heraus­for­de­rungen stünden, sei man glück­lich, mit Rade­mann „eine heraus­ra­gende Künst­ler­per­sön­lich­keit auch weiterhin an Bord zu haben“, sagte der Vorsit­zende des Stif­tungs­vor­standes, Thomas R. Klötzel.

Rade­mann, Klötzel

Rade­mann leitet die Akademie seit 2013. „Die Bach­aka­demie mit der Gaechinger Cantorey als Herz­stück ist ein Stern der welt­weiten Bach­pflege“, erklärte der gebür­tige Dresdner. Diesen wolle er gemeinsam mit den Musi­kern noch heller erstrahlen lassen. Auch das von ihm feder­füh­rend initi­ierte Jugend­pro­jekt „Bach­Be­wegt!“ soll „viele weitere Kinder und Jugend­liche für große musi­ka­li­sche Kunst­werke begeis­tern“, betonte er.

