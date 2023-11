Wegen einer Qual­m­ent­wick­lung ist eine Vorstel­lung der Bizet-Oper „Carmen“ im Meck­len­bur­gi­schen Staats­theater Schwerin abge­bro­chen worden. Die Feuer­wehr habe das „Große Haus“ evaku­iert, teilte die Polizei am Sams­tag­morgen mit. Wegen der Kälte am Frei­tag­abend wurden die 500 Personen in die benach­barte Staats­kanzlei gebracht. Verletzt wurde niemand.

Staats­theater Schwerin, Großes Haus

Aus bislang unbe­kannter Ursache sei in einem Schacht am Seiten­ein­gang des Thea­ters ein Brand entstanden, hieß es weiter. Durch die in dem Schacht befind­liche Lüftungs­an­lage seien Rauch­gase in das Innere des Gebäudes gedrungen. Nachdem die Feuer­wehr das Theater gelüftet hatte, konnten die Gäste ihre persön­li­chen Gegen­stände aus dem Haus holen.

Eine mögliche Scha­dens­summe konnte zunächst nicht bezif­fert werden. Mitar­beiter des Krimi­nal­dau­er­dienstes sicherten Spuren. Die Krimi­nal­po­lizei ermittle wegen des Verdachts einer versuchten schweren Brand­stif­tung.

