Die Sopra­nistin Vera-Lotte Boecker ist mit dem Thea­ter­preis Der Faust ausge­zeichnet worden. Die Sängerin erhielt die undo­tierte Ehrung am Sams­tag­abend für ihre Darstel­lung der Nadja in Georg Fried­rich Haas« Oper „Blut­haus“ an der Baye­ri­schen Staats­oper. Der Regis­seur David Hermann wurde für seine Insze­nie­rung von Gordon Kampes Oper „Dogville“ am Aalto Musik­theater Essen ausge­zeichnet. Die Preis­ver­lei­hung fand im Thalia Theater Hamburg statt und damit zum zweiten Mal in der Hanse­stadt.

Verlei­hung Thea­ter­preis Der Faust 2023

Weitere Preise für Darsteller gingen im Bereich Schau­spiel an Fritzi Haber­landt für ihre Rolle in Elfriede Jelineks „Angabe der Person“ am Deut­schen Theater Berlin, im Bereich Tanz an Ligia Lewis für ihre Perfor­mance in „A Plot / A Scandal“ bei der Ruhr­tri­en­nale und im Bereich Theater für junges Publikum an Wicki Bern­hardt und Janna Pinsker in „Family Crea­tures“ am Frank­furter Künst­ler­haus Mouson­turm. Als beste Insze­nie­rungen wurden „Johann Holtrop – Abriss der Gesell­schaft“ von Stefan Bach­mann in einer Kopro­duk­tion des Schau­spiels Köln mit dem Düssel­dorfer Schau­spiel­haus, „Das Kind träumt“ von Alex­ander Riemen­schneider am Berliner Theater an der Parkaue (Kate­gorie Theater für junges Theater) und Floren­tina Holz­in­gers „Ophelia’s Got Talent“ an der Volks­bühne Berlin (Kate­gorie Tanz) ausge­zeichnet.

Ehrungen gab es in insge­samt zwölf Kate­go­rien. Zudem ging der Perspek­tiv­preis der Länder an das Hamburger „Fundus Theater | Forschungs­theater“ für Kinder. Für sein Lebens­werk wurde der Drama­turg und Opern­in­ten­dant Klaus Zehelein geehrt.

Der zum 18. Mal verlie­hene Faust würdigt Kultur­schaf­fende, deren Arbeit wegwei­send für das deut­sche Theater ist. Die Auszeich­nung wird von der Kultur­stif­tung der Länder, der Deut­schen Akademie der Darstel­lenden Künste, dem Deut­schen Bühnen­verein und einem jähr­lich wech­selnden Bundes­land vergeben. Über die Preis­träger entscheidet eine fünf­köp­fige Jury, die von der Akademie der Darstel­lenden Künste benannt wurde.

