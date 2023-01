Das Anhal­ti­sche Theater Dessau trauert um sein lang­jäh­riges Ensem­ble­mit­glied Ange­lina Ruzza­fante. Wie das Haus am Donnerstag mitteilte, ist die nieder­län­di­sche Sopra­nistin am Mitt­woch in Geleen (Nieder­lande) gestorben. Die Sängerin wurde 58 Jahre alt. In Dessau verkör­perte sie unter anderem die Fior­di­ligi in Mozarts „Così fan tutte“, die Mimi in Puccinis „La Bohème“ und die Sieg­linde in Wagners „Die Walküre“.

Ange­lina Ruzza­fante (1965–2023)

Ruzza­fante absol­vierte ihr Gesangs­stu­dium an der Musik­hoch­schule Maas­tricht. Sie gewann den Inter­na­tional Voca­listen Concours in ’s‑Hertogenbosch und den Cris­tina Deutekom Concours in Enschede. Ihre Karriere begann am Theater Hagen, wo sie in mehr als zehn Opern­pro­duk­tionen mitwirkte. Zudem trat sie an inter­na­tio­nalen Opern- und Konzert­häu­sern auf, unter anderem in Amsterdam, Paris, Lyon, Mexico City, Caracas und Pamplona.

