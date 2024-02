Die Berliner Phil­har­mo­niker veran­stalten ihr Euro­pa­kon­zert in diesem Jahr erst­mals in Geor­gien. „Wir haben uns bewusst dafür entschieden, dieses inter­na­tional ausstrah­lende Konzert in einem Land zu reali­sieren, das wir als Teil der euro­päi­schen Kultur begreifen“, sagte Inten­dantin Andrea Zietz­schmann am Montag. Aus Geor­gien stammten viele hervor­ra­gende Künstler, die die inter­na­tio­nale Kultur­land­schaft berei­cherten.

Lisa Bati­a­sh­vili und Berliner Phil­har­mo­niker

Im Amphi­theater des histo­ri­schen Tsinan­dali Estate im Osten Geor­giens inter­pre­tieren die Berliner Phil­har­mo­niker mit Diri­gent Daniel Baren­boim die 5. Sinfonie von Ludwig van Beet­hoven und das Violin­kon­zert von Johannes Brahms. Solistin ist die geor­gi­sche Geigerin Lisa Bati­a­sh­vili. Dass das Euro­pa­kon­zert in ihrer Heimat statt­finden wird, „markiert zwei­fellos einen histo­ri­schen Moment von uner­mess­li­cher Bedeu­tung für unser Land“, erklärte die Artist in Resi­dence der Saison 2023⁄ 24 .

Seit 1991 feiern die Berliner Phil­har­mo­niker ihren Geburtstag alljähr­lich mit einem Euro­pa­kon­zert am 1. Mai, das an wech­selnden kultur­ge­schicht­lich bedeu­tenden Orten statt­findet. Bisher wurde die Veran­stal­tung jeweils live im Fern­sehen über­tragen, um 11:00 Uhr im Ersten Programm der ARD. In diesem Jahr gibt es Live­streams in der Digital Concert Hall und auf Arte Concert. Im TV sendet Arte ab 16:00 Uhr eine Aufzeich­nung, das ZDF zeigt am Pfingst­montag eine Wieder­ho­lung. Auf radio3 (vormals rbbKultur) ist das Konzert live zu hören.

