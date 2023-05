Die 14. Kunst­fest­spiele Herren­hausen werden bis zum Abschluss am Sonntag rund 20.000 Gäste ange­zogen haben. Noch nie in seiner Geschichte habe das Festival mehr Tickets verkauft, teilten die Orga­ni­sa­toren am Freitag mit. Die Auslas­tung aller Spiel­orte liege bei rund 86 Prozent. Best­be­suchte Produk­tion war Gustav Mahlers 8. Symphonie im Kuppel­saal des Hannover Congress Centrums (HCC) mit rund 3.000 Zuschauern.

Kunst­fest­spiele Herren­hausen 2023

„Mit der dies­jäh­rigen Ausgabe sind wir zurück in der Erfolgs­spur, wie sie sich vor der Pandemie abzeich­nete“, resü­mierte Inten­dant Ingo Metz­ma­cher. „Es zahlt sich nun aus, dass wir auch in den drei schwie­rigen Coro­na­jahren jedes Jahr ein komplettes Festi­val­pro­gramm ange­boten haben. Dadurch konnten wir unser Publikum halten und in diesem Jahr weiter ausbauen“, sagte er.

Vom 11. bis zum 28. Mai standen 26 Produk­tionen aus Musik, Tanz, Film, Theater, zeit­ge­nös­si­schem Zirkus und Instal­la­ti­ons­kunst auf dem Programm. Darunter waren auch zehn deut­sche Erst­auf­füh­rungen. Die Kunst­fest­spiele enden am Sonn­tag­abend nach der letzten Vorstel­lung mit einem Abschluss­fest im Festi­val­zen­trum.

Die nächsten Kunst­fest­spiele Herren­hausen finden vom 16. Mai bis zum 2. Juni 2024 statt. Im Mittel­punkt steht Leonard Bern­steins Musik­thea­ter­stück „Mass“ für Sänger, Schau­spieler und Tänzer unter der musi­ka­li­schen Leitung von Metz­ma­cher. Das gesamte Festi­val­pro­gramm soll im Februar bekannt­ge­geben werden.

© MH – Alle Rechte vorbe­halten.