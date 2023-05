Das Olden­bur­gi­sche Staats­theater bringt in der letzten Saison unter Gene­ral­inten­dant Chris­tian Firm­bach 27 Premieren heraus, darunter vier Urauf­füh­rungen und eine deutsch­spra­chige Erst­auf­füh­rung. „Auch nach neun gemein­samen Spiel­zeiten sind wir noch nicht müde geworden und denken nicht an Abschied, sondern sind voller Kraft, Lust und Freude auf die letzte gemein­same Saison“, sagte Firm­bach am Freitag. Insge­samt plant das Haus für 2023⁄ 24 fast 500 Vorstel­lungen.

Spiel­zeit-Pk Staats­theater Olden­burg

In der Opern­sparte stehen fünf Premieren auf dem Spiel­plan. Einer der Höhe­punkte ist gleich im September die Oper „Flight“ von Jona­than Dove, die eigent­lich schon vor der Corona-Pandemie geplant war. Im Februar wird „The Crash“ des briti­schen Kompo­nisten Russell Hepp­le­white urauf­ge­führt, eine Tragi­ko­mödie über den Bank­rott der ameri­ka­ni­schen Invest­ment­bank Lehman Brot­hers. Das Olden­bur­gi­sche Staats­or­chester wird mehr als 30 Konzerte veran­stalten.

Der 1967 in Kassel gebo­rene Firm­bach ist seit der Spiel­zeit 2014⁄ 15 Gene­ral­inten­dant in Olden­burg. Sein Vertrag lief eigent­lich bis 2027. Im vorigen Jahr wurde er jedoch als Inten­dant an das Badi­sche Staats­theater Karls­ruhe berufen. Dort wird Firm­bach zur Spiel­zeit 2024⁄ 25 Nach­folger von Inte­rims-Inten­dant Ulrich Peters. Die Stel­len­aus­schrei­bung für einen neuen Olden­burger Gene­ral­inten­danten ist bereit abge­schlossen.

© MH – Alle Rechte vorbe­halten.