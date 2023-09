Die Diri­gentin Joana Mall­witz wird mit dem Verdienst­orden der Bundes­re­pu­blik Deutsch­land ausge­zeichnet. Die künst­le­ri­sche Leiterin des Konzert­haus­or­ches­ters Berlin stehe „für die Zukunft der klas­si­schen Musik mit ihrer univer­sellen, völker­ver­bin­denden Sprache“, teilte das Bundes­prä­si­di­alamt in Berlin am Dienstag mit. Ange­bote für Kinder und Jugend­liche seien der 37-Jährigen ganz beson­ders wichtig. Die Diri­gentin wolle „auch vermit­teln, wie sie sagt, »was das für eine irre Freude sein kann, so eine Beet­hoven-Sinfonie anzu­hören«.“

Joana Mall­witz

Mall­witz ist eine von 23 Personen, die zum Tag der Deut­schen Einheit von Bundes­prä­si­dent Frank-Walter Stein­meier ausge­zeichnet wird. „Die 15 Frauen und acht Männer setzen sich in heraus­ra­gender Weise für mehr Bildungs­ge­rech­tig­keit, moderne Wissens­ver­mitt­lung und in der Eltern­ar­beit ein. Sie sind in der Talent­för­de­rung aktiv und kümmern sich um benach­tei­ligte Kinder und Jugend­liche“, hieß es. Zu den Geehrten gehören auch die Leiterin der Berliner Rütli-Schule, Cordula Heck­mann, der Klima­for­scher Mojib Latif, der Physik-Professor Harald Lesch und die Jugend­buch­au­torin Dorit Linke. Die Ordens­ver­lei­hung findet am 9. Oktober im Schloss Bellevue statt.

Der Verdienst­orden wird an in- und auslän­di­sche Bürger für poli­ti­sche, wirt­schaft­lich-soziale und geis­tige Leis­tungen verliehen sowie darüber hinaus für alle beson­deren Verdienste um die Bundes­re­pu­blik Deutsch­land, wie zum Beispiel im sozialen und kari­ta­tiven Bereich. Er ist die einzige allge­meine Verdienst­aus­zeich­nung in Deutsch­land und damit die höchste Aner­ken­nung, die die Bundes­re­pu­blik für Verdienste um das Gemein­wohl ausspricht. Eine finan­zi­elle Zuwen­dung ist mit der Verlei­hung des Verdienst­or­dens nicht verbunden.

