Der desi­gnierte Inten­dant des Badi­schen Staats­thea­ters Karls­ruhe, Chris­tian Firm­bach, hat sein künst­le­ri­sches Leitungs­team ab der Saison 2024⁄ 25 vorge­stellt. Im Bereich der Oper werden Chris­toph von Bernuth neuer Opern­di­rektor und Stephanie Twie­haus Leitende Drama­turgin. Die Orches­ter­di­rek­tion der Badi­schen Staats­ka­pelle über­nimmt Oliver Kersken. „Wir wollen program­ma­tisch über­ra­schen und das Karls­ruher Publikum in allen Sparten fest an uns binden“, sagte Firm­bach am Donnerstag.

Christan Firm­bach

Von Bernuth und Kersken, die wie Firm­bach vom Olden­bur­gi­schen Staats­theater kommen, und Twie­haus, die zuletzt frei­schaf­fend im In- und Ausland aktiv war, sollen ab 2025 auch die Inter­na­tio­nalen Händel-Fest­spiele Karls­ruhe leiten. Der Vertrag von Georg Fritzsch, der seit 2020 als Gene­ral­mu­sik­di­rektor der Badi­schen Staats­ka­pelle und des Badi­schen Staats­thea­ters wirkt, wurde in diesem Sommer bis 2027 verlän­gert.

Neuer Ballett­di­rektor wird Raimondo Rebeck, der vom Ballett Dort­mund kommt. Seine künf­tige künst­le­ri­sche Stell­ver­tre­terin Kris­tína Paulin über­nimmt zudem die Rolle der Choreo­grafin in Resi­dence am Staats­bal­lett Karls­ruhe. Der neue Schau­spiel­di­rektor Claus Caesar wirkt seit 2018 als Chef­dra­ma­turg und stell­ver­tre­tender Inten­dant am Deut­schen Theater Berlin. Die künf­tige Ober­spiel­lei­terin Brit Bart­ko­wiak ist seit 2021 in glei­cher Funk­tion am Theater und Orchester Heidel­berg tätig. Als Drama­turgen stoßen Fran­ziska Trin­kaus und Bastian Boß ins Schau­spiel-Team. Künst­le­ri­scher Leiter des neuen spar­ten­über­grei­fenden Projekts Digi­tal­theater wird der Schau­spiel- und Opern­re­gis­seur Kevin Barz. Leiterin der Sparte Junges Staats­theater bleibt Nele Tippel­mann.

„Mit diesem künst­le­ri­schen Team werden wir den geplanten Neuan­fang ab September 2024 voll­führen“, erklärte Firm­bach. Der gebür­tige Kasseler wurde 2022 zum Nach­folger von Inte­rims-Inten­dant Ulrich Peters berufen. Seine beiden Co-Leiter, der Geschäfts­füh­rende Direktor Johannes Graf-Hauber und die Künst­le­ri­sche Betriebs­di­rek­torin Uta-Chris­tine Depper­mann, sind bereits seit September 2021 am Badi­schen Staats­theater.

Firm­bach ist ausge­bil­deter Sänger und seit 2014 Gene­ral­inten­dant des Olden­bur­gi­schen Staats­thea­ters. Von 2008 bis 2014 wirkte er als Künst­le­ri­scher Betriebs­di­rektor und Stell­ver­treter des Gene­ral­mu­sik­di­rek­tors am Theater Bonn. Davor war er Künst­le­ri­scher Betriebs­di­rektor und Stell­ver­tre­tender Gene­ral­inten­dant am Hessi­schen Staats­theater Darm­start. Sowohl in Darm­stadt als auch in Olden­burg war er mit groß­räu­migen Umbau- und Sanie­rungs­ar­beiten betraut.

Das Badi­sche Staats­theater wird seit Oktober 2022 bei laufendem Betrieb saniert und erwei­tert. Die erste von drei Bauphasen soll bis 2027 dauern, der komplette Abschluss ist für 2034 geplant. Die Gesamt­kosten von nach jetzigem Stand 508 Millionen Euro tragen je zur Hälfte die Stadt Karls­ruhe und das Land Baden-Würt­tem­berg.

© MH – Alle Rechte vorbe­halten.