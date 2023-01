Der Bariton Hans-Joachim Ketelsen wird Ehren­mit­glied der Semper­oper Dresden. Wie das Haus am Freitag mitteilte, soll dem Sänger die Ernen­nungs­ur­kunde am 3. Februar nach der Vorstel­lung von „La Bohème“ über­reicht werden. In der Puccini-Oper wird Ketelsen in der Partie des Benoît zu erleben sein.

Hans-Joachim Ketelsen

Der 1945 im thürin­gi­schen Alten­burg gebo­rene Sänger gehörte von 1982 bis 2010 dem Ensemble der Semper­oper Dresden an. In dieser Zeit trat er unter anderem in Opern von Strauss, Wagner und Beet­hoven sowie des italie­ni­schen Reper­toires auf. Gast­spiele führten ihn regel­mäßig zu den Bayreu­ther Fest­spielen, an die Staats­opern in Berlin, Hamburg und Wien sowie an die New Yorker Metro­po­litan Opera, wo sich der Künstler 2013 mit einem letzten Gast­spiel von seiner inter­na­tio­nalen Bühnen­lauf­bahn verab­schiedet. Bereits 1985 erhielt er den Titel Säch­si­scher Kammer­sänger.

„Seit nahezu 41 Jahren ist Hans-Joachim Ketelsen der Staats­oper Dresden nicht nur künst­le­risch aufs Engste verbunden“, sagte Inten­dant Peter Thieler. Der Künstler begeis­tere das Publikum welt­weit mit seiner Gesangs­leis­tung und Darstel­lungs­kraft. Die Ernen­nung zum Ehren­mit­glied sei ein Zeichen der Wert­schät­zung und der Dank­bar­keit der Semper­oper.

Zu den bishe­rigen Ehren­mit­glie­dern der Dresdner Staats­oper zählen Josef Tichat­schek als erster Titel­träger 1867 sowie Theo Adam, Fritz Busch, Eleo­nore Elster­mann, Christel Goltz, Hans-Dieter Pflüger und Jutta Zoff.

© MH – Alle Rechte vorbe­halten.