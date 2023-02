Der Chor­di­rektor der Staats­oper Stutt­gart, Manuel Pujol, bleibt fünf weitere Jahre im Amt. Wie das Haus am Montag mitteilte, hat der Diri­gent seinen Vertrag bis 2029 verlän­gert. Damit könne das hohe künst­le­ri­sche Niveau des Chores auch weiterhin gewähr­leistet werden, erklärte Inten­dant Viktor Schoner.

Manuel Pujol

Der gebür­tige Mainzer Pujol leitet den Stutt­garter Staats­opern­chor seit 2018. In seinen ersten beiden Spiel­zeiten unter seiner Leitung wurde der Klang­körper von den Kriti­kern der Fach­zeit­schrift „Opern­welt“ zum „Chor des Jahres“ gewählt. Seine Vertrags­ver­län­ge­rung sei „sowohl künst­le­risch als auch mensch­lich ein großer Gewinn für das Haus“, erklärte der Vorstand des Ensem­bles. Der Chor und der Diri­gent seien „vereint in künst­le­ri­scher Exzel­lenz, die allseits und viel­fach bewun­dert wurde“, sagte Gene­ral­mu­sik­di­rektor Corne­lius Meister.

Vor seinem Enga­ge­ment in Stutt­gart wirkte Pujol seit April 2015 als Chor­di­rektor in Dort­mund. Davor war er sechs Spiel­zeiten lang Chor­di­rektor und 2. Kapell­meister am Gerhart-Haupt­mann-Theater Görlitz-Zittau.

