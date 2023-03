Michael Francis bleibt weitere fünf Jahre Chef­di­ri­gent der Deut­schen Staats­phil­har­monie Rhein­land-Pfalz. Der 46-jährige Brite unter­zeich­nete am Montag im Kultur­mi­nis­te­rium in Mainz einen Vertrag bis 2029. „Michael Francis ist ein über­zeu­gender musi­ka­li­scher Leiter, der die Staats­phil­har­monie in den letzten Jahren zu einem hervor­ra­genden Orchester entwi­ckelt hat“, sagte Minis­terin Katha­rina Binz (Grüne).

Vertrags­ver­län­ge­rung Michael Francis

Er freue sich über die Verlän­ge­rung seines Vertrages, erklärte Francis. „Dass wir hier als Orchester so viele Menschen mit unserer Musik berühren können, treibt mich an und erfüllt mich sehr.“ Gemeinsam mit Inten­dant Beat Fehl­mann wolle er das künst­le­ri­sche Profil der Staats­phil­har­monie auch in Zukunft schärfen und erwei­tern.

Francis ist seit der Saison 2019⁄ 20 Chef­di­ri­gent der Staats­phil­har­monie Rhein­land-Pfalz. Zudem ist er seit 2014 Music Director des Florida Orchestra und verant­wortet als Festival Music Director das Mainly Mozart Festival in San Diego. Mit diesen hat er während der Corona-Zeit neue Formate entwi­ckelt. Dazu zählen Programme mit klei­neren Ensem­bles, Konzerte mit geteiltem Orchester und verschie­dene Online-Ange­bote.

© MH – Alle Rechte vorbe­halten.