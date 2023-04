Das Deut­sche Symphonie-Orchester Berlin (DSO) will in der kommenden Saison in jedem Konzert mindes­tens eine Kompo­si­tion von einer Frau aufführen. 2023⁄ 24 spiele man Werke von Kompo­nis­tinnen vom 12. Jahr­hun­dert bis in die Gegen­wart, teilte das Orchester am Donnerstag mit. Derzeit stammten nur zwei Prozent aller Stücke in Konzerten deut­scher Profi­or­chester von Frauen. Deshalb starte das DSO eine „Femi­nis­ti­sche Programm­po­litik“, in Anleh­nung an die „Femi­nis­ti­sche Außen­po­litik“ der Bundes­re­gie­rung.

Deut­sches Symphonie-Orchester Berlin

Zur Spiel­zeit­er­öff­nung verbinden das DSO und sein Chef­di­ri­gent Robin Ticciati am 30. August Gustav Mahlers „Lied von der Erde“ mit dem Konzert „Šu“ der in Berlin lebenden Kompo­nistin Unsuk Chin mit der tradi­tio­nellen chine­si­schen Mund­orgel Sheng. Im Oktober gibt es zwei Neunte Sympho­nien im Wochen­ab­stand: Anton Bruck­ners „dem lieben Gott“ gewid­metes Werk erklingt – mit einer Vervoll­stän­di­gung des Finales – nach der Deut­schen Erst­auf­füh­rung eines Violin­kon­zerts, das die Fran­zösin Camille Pépins für Renaud Capuçon geschrieben hat. Beet­ho­vens Symphonie mit der „Ode an die Freude“ (englisch: „Ode to Joy“) wird durch „Medi­ta­tions on Joy“ der briti­schen Kompo­nistin Helen Grime erwei­tert.

Zum Saison­ab­schluss erklingt eine Sinfonia von Mari­anna von Martines. Die Öster­rei­cherin (1744–1812) nahm bei Joseph Haydn Klavier­un­ter­richt, von dem das DSO die letzte seiner „Londoner Sympho­nien“ spielt. Zudem begrüßte sie in ihrem Salon auch Wolf­gang Amadeus Mozart, dessen spätes C‑Dur-Klavier­kon­zert von Emanuel Ax inter­pre­tiert wird.

Insge­samt plant das DSO in der kommenden Spiel­zeit 73 Konzerte, davon 70 in Berlin. Neben 28 Sympho­nie­kon­zerten gibt es unter anderem sechs Kinder­kon­zerte, 20 Kammer­kon­zerte an unter­schied­li­chen Orten und auf öffent­li­chen Plätzen sowie vier Kaba­rett­kon­zerte. Darüber hinaus geht das Orchester auf mindes­tens drei Gast­spiele. Auftritte beim Beet­ho­ven­fest Bonn, in der Alten Oper Frank­furt und beim Klara­fes­tival im Bozar Brüssel stehen bereits fest, weitere sind in Vorbe­rei­tung.

© MH – Alle Rechte vorbe­halten.