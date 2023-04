Kent Nagano und Jörg Widmann erhalten zwei der wich­tigsten Ehrungen der Musik­stadt Hamburg. Gene­ral­mu­sik­di­rektor Nagano wird zum Ehren­di­ri­genten des Phil­har­mo­ni­schen Staats­or­ches­ters Hamburg ernannt, und der Kompo­nist Widmann bekommt den Hamburger Bach-Preis. „Die beiden Auszeich­nungen würdigen das Wirken dieser außer­ge­wöhn­li­chen Musi­ker­per­sön­lich­keiten“, teilte Kultur­se­nator Carsten Brosda (SPD) am Donnerstag mit.

Kent Nagano, Jörg Widmann

Die Ehrungen werden am 5. Juni im Rahmen der Wieder­auf­füh­rung von Widmanns Orato­rium „Arche“ verliehen. Eine passen­dere Gele­gen­heit für die Verlei­hungen sei kaum denkbar, erklärte Brosda. Nagano leitet an dem Abend in der Hamburger Elbphil­har­monie das Staats­or­chester sowie drei Chöre und Gesangs­so­listen, wie schon bei der Urauf­füh­rung des Werkes während des Eröff­nungs­fes­ti­vals der Elbphil­har­monie Anfang 2017.

Der US-Ameri­kaner Nagano (71), der seit 2015 GMD der Hambur­gi­schen Staats­oper und Chef­di­ri­gent des Phil­har­mo­ni­schen Staats­or­ches­ters Hamburg ist, habe das Ensemble erfolg­reich weiter­ent­wi­ckelt und mit viel­fäl­tigen Formaten fest in der Stadt veran­kert, lobte der Kultur­se­nator. „Die seltene Auszeich­nung mit der Ehren­di­ri­gen­ten­würde unter­streicht Kent Naganos heraus­ra­gende Arbeit mit dem Phil­har­mo­ni­schen Staats­or­chester.“

Der in München gebo­rene Kompo­nist und Klari­net­tist Widmann (49) verstehe es immer wieder, das Publikum für zeit­ge­nös­si­sche Musik zu begeis­tern. „Die über­wäl­ti­gende Urauf­füh­rung der »Arche« war ein Meilen­stein für alle Betei­ligten und hat zugleich ganz zu Beginn den musi­ka­li­schen Anspruch der Elbphil­har­monie unter­stri­chen. Dies ist ein Ort, der der Kunst und Kultur den Raum gibt, Neues entstehen zu lassen“, erklärte Brosda.

Der Bach-Preis der Freien und Hanse­stadt Hamburg wird seit 1950 alle vier Jahre vom Senat vergeben. Er ist mit 15.000 Euro dotiert, von denen 10.000 Euro auf den Preis­träger entfallen und 5.000 Euro auf ein Stipen­dium. Dieses geht in diesem Jahr an den Kompo­nisten und Gitar­risten Sina Fani Sani, der im Iran geboren wurde und in Hamburg lebt. Das Stipen­dium soll ihm zu einem späteren Zeit­punkt über­geben werden.

Zu den bishe­rigen Bach-Preis­trä­gern zählen Paul Hinde­mith (1951), Ernst Krenek (1966), György Ligeti (1975), Alfred Schnittke (1992), Sofia Gubai­du­lina (2007), Pierre Boulez (2015) und zuletzt Unsuk Chin (2019).

