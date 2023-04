Das Theater- und Musik­fes­tival Ruhr­tri­en­nale plant in diesem Jahr 34 Produk­tionen und Projekte, davon fünf Urauf­füh­rungen, eine Euro­päi­sche und acht Deut­sche Erst­auf­füh­rungen. Mehr als 600 Künstler aus 35 Ländern beschäf­tigen sich mit der Wesen­heit des Menschen jenseits aller Theo­rien, Modelle und Impe­ra­tive poli­ti­scher Systeme, sagte Inten­dantin Barbara Frey am Donnerstag in Bochum bei der Vorstel­lung ihres dritten und letzten Programms. „Die Künste fragen weiter, suchen weiter, bringen uns zusammen und machen Mut.“

Barbara Frey

Als Eröff­nungs­pre­miere am 10. August insze­niert die Inten­dantin William Shake­speares „Sommer­nachts­traum“. Mit „Die Erdfa­brik“ des Kompo­nisten Georges Aperghis erlebt am Tag darauf das dies­jäh­rige Auftrags­werk der Sparte Musik­theater seine Urauf­füh­rung. Der Regis­seur und Bühnen­bildner Dmitri Tcher­niakov insze­niert Leoš Janá­čeks letzte Oper „Aus einem Toten­haus“ als begeh­bare Bühnen­in­stal­la­tion in der Bochumer Jahr­hun­dert­halle.

Bis zum 23. September präsen­tiert das Festival Musik­theater, Schau­spiel, Tanz, Konzerte sowie Instal­la­tionen, Lite­ratur, Dialog und Film in zwölf Spiel­stätten in Bochum, Dort­mund, Duis­burg und Essen. Im vorigen Jahr kamen rund 63.000 Besu­cher zu den Veran­stal­tungen. Mit 26.000 verkauften Tickets lag die Auslas­tung bei 75 Prozent. Rund 37.000 Gäste erlebten kostenlos zugäng­liche Formate. Die Spiel­zeiten 2024 bis 2026 wird der belgi­sche Regis­seur Ivo van Hove gestalten.

