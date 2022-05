Mit der tradi­tio­nellen Feier­stunde am Händel-Denkmal auf dem Markt in Halle (Saale) haben am Freitag die Händel-Fest­spiele in der Geburts­stadt des Barock­kom­po­nisten begonnen. Am Abend kam eine Neupro­duk­tion der Oper „Orlando“ auf die Bühne. Das Stück bildete 1922 den Abschluss des ersten „Halli­schen Händel­festes“. Regie führt der Inten­dant der Oper Halle, der Brite Walter Sutcliffe. Die musi­ka­li­sche Leitung hat dessen Lands­mann Chris­tian Curnyn.

Eröff­nung Händel-Fest­spiele

Das Festival feiert sein 100-jähriges Bestehen. Bis zum 12. Juni finden 67 Haupt- und zahl­reiche Begleit­ver­an­stal­tungen in Halle (Saale) und Umge­bung statt. Mit dem Opern­frag­ment „Fernando, Re di Castig­lila“ präsen­tieren die Fest­spiele sogar eine Urauf­füh­rung. Unter diesem Titel hatte Händel zwei Akte eines Stücks kompo­niert, das dann als „Sosarme, Re di Media“ voll­endet auf die Bühnen kam. Zudem feiert Händels Pasticcio „Caio Fabbricio“ am Goethe-Theater Bad Lauch­städt seine Erst­auf­füh­rung in der Neuzeit.

Insge­samt bieten die 17 Festi­val­tage Opern, Orato­rien und Konzerte sowie inno­va­tive Veran­stal­tungen, „die alle musi­ka­li­schen Grenzen von E und U sprengen“, hieß es. Als Gäste erwarten die Veran­stalter bekannte Barock­stars, darunter Jordi Savall, Phil­ippe Jaroussky, Ragna Schirmer und Romelia Lich­ten­stein. Der Coun­ter­tenor Axel Köhler begleitet die Fest­spiele nach seinem Rückzug von der Bühne als Regis­seur weiter.

Der dies­jäh­rige Händel-Preis der Stadt Halle wird im Rahmen des Festi­vals an den Musik­wis­sen­schaftler und ‑histo­riker Wolf­gang Hirsch­mann verliehen. Das Kura­to­rium der Stif­tung Händel-Haus würdige damit die „viel­fäl­tige, hoch-enga­gierte und Maßstäbe setzende Arbeit“ Hirsch­manns, der an der Martin-Luther-Univer­sität Halle-Witten­berg lehrt und Präsi­dent der Georg-Fried­rich-Händel-Gesell­schaft ist.

Der Kompo­nist Georg Fried­rich Händel (1685–1759) wurde in Halle geboren. Den Groß­teil seines Lebens verbrachte er in London, wo er auch starb. Nach Halle kommen jähr­lich Tausende Menschen aus dem In- und Ausland eigens wegen seiner Musik. 2020 und 2021 mussten die Händel-Fest­spiele wegen der Corona-Pandemie abge­sagt werden.

