Mit Georg Fried­rich Händels „Saul“ bringt die Komi­sche Oper Berlin die letzte Première in ihrem Stamm­haus auf die Bühne. Das hier­zu­lande selten aufge­führte Orato­rium ist als große szeni­sche Insze­nie­rung in der Regie von Axel Ranisch zu erleben. Das Werk eröffnet am (heutigen) Samstag auch das drei­tä­gige Händel-Festival „Mehr Opulenz!“. An den Pfingst­fei­er­tagen erklingen zwei Kammer­kon­zerte, zudem werden die Oper „Xerxes“ und das Orato­rium „Semele“ aus dem Reper­toire aufge­führt.

Das 1947 errich­tete Gebäude der Komi­schen Oper Berlin im Bezirk Mitte wird ab Sommer saniert, umge­baut und erwei­tert. Für die Arbeiten sind sechs Jahre veran­schlagt. In dieser Zeit wird das Schil­ler­theater zur Inte­rims­spiel­stätte. Zudem will die Komi­sche Oper jeweils am Anfang, in der Mitte und am Ende einer Saison mit Produk­tionen an anderen Orten in Berlin gastieren. Den Auftakt macht Hans Werner Henzes Orato­rium „Das Floß der Medusa“ in einem Hangar des ehema­ligen Flug­ha­fens Tempelhof.

