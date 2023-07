Der Diri­gent Herbert Blom­stedt wird mit dem Opus Klassik für sein Lebens­werk geehrt. Seit über 70 Jahre präge der Schwede die inter­na­tio­nale Klas­sik­kultur wie kein anderer, erklärte der Verein zur Förde­rung der Klas­si­schen Musik am Donnerstag. Mit 96 Jahren sei Blom­stedt der älteste inter­na­tional auftre­tende Diri­gent, und seine tiefe Hingabe zur Musik sei uner­müd­lich.

Herbert Blom­stedt

„Dabei liegt dem gläu­bigen Christen nicht nur die Musik selbst am Herzen, sondern auch die Pflege inter­na­tio­naler kultu­reller Bezie­hungen, für die sich Blom­stedt seit Jahr­zehnten einsetzt“, hieß es weiter. Mit der Verlei­hung des Opus Klassik würdige man ihn auch für die Förde­rung von Nach­wuchs­künst­lern, das Bauen kultu­reller Brücken und seine Fähig­keit, welt­weit ganze Konzert­säle in Faszi­na­tion zu versetzen.

Der 1927 in den USA als Sohn schwe­di­scher Eltern gebo­rene Blom­stedt gehört zu den größten Diri­genten unserer Zeit. Von 1975 bis 1985 war er Chef­di­ri­gent und später Gene­ral­mu­sik­di­rektor der Säch­si­schen Staats­ka­pelle Dresden. Von 1998 bis 2005 leitete er das Leip­ziger Gewand­haus­or­chester. Beide Ensem­bles ernannten ihn später zu ihrem Ehren­di­ri­genten, ebenso wie das San Fran­cisco Symphony, die Bamberger Sympho­niker, die Wiener Phil­har­mo­niker und zahl­reiche andere Klang­körper.

Der Opus Klassik wird in diesem Jahr in 27 Kate­go­rien vergeben. Zu den Preis­trä­gern zählen Künstler wie die Sopra­nistin Asmik Grigo­rian und der Coun­ter­tenor Jakub Józef Orliński. Posthum wird der 2022 gestor­bene Pianist Lars Vogt geehrt. Die Preis­ver­lei­hung findet am 8. Oktober im Konzert­haus Berlin statt. Die Gala wird vom ZDF aufge­zeichnet und am selben Abend ab 22:15 Uhr gesendet. Als Gäste stehen bisher Anne-Sophie Mutter und Jakub Józef Orliński fest.

Der Musik­preis Opus Klassik wird seit 2018 von Plat­ten­la­bels, Verlagen und Konzert­ver­an­stal­tern verliehen, die sich zum Verein zur Förde­rung der Klas­si­schen Musik zusam­men­ge­schlossen haben. Zuvor gab es 25 Jahre lang den Echo Klassik, der vom Bundes­ver­band Musik­in­dus­trie (BVMI) verliehen wurde.

