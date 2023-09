Chris­tian Thie­le­mann wird neuer Gene­ral­mu­sik­di­rektor der Berliner Staats­oper Unter den Linden. Der 64-Jährige über­nimmt ab dem 1. September 2024 die Nach­folge von Daniel Baren­boim, wie Kultur­se­nator Joe Chialo am Mitt­woch in Berlin verkün­dete. „Mit ihm sichern wir uns höchste musi­ka­li­sche Exzel­lenz für unsere Stadt“, erklärte der CDU-Poli­tiker. Der 80-jährige Baren­boim hatte seinen bis 2027 laufenden Vertrag aus gesund­heit­li­chen Gründen zum 31. Januar 2023 aufge­löst.

Chris­tian Thie­le­mann

Thie­le­mann ist seit 2012 und noch bis 2024 Chef­di­ri­gent der Säch­si­schen Staats­ka­pelle Dresden. Davor wirkte er seit 2004 als Gene­ral­mu­sik­di­rektor der Münchner Phil­har­mo­niker. Von 2013 bis 2022 war er auch künst­le­ri­scher Leiter der Oster­fest­spiele Salz­burg und von 2015 bis 2020 Musik­di­rektor der Bayreu­ther Fest­spiele.

Mit Thie­le­mann gewinne die Staats­oper „nicht nur einen Diri­genten von Welt­rang, sondern auch den logi­schen Nach­folger des großen Maes­tros und Ehren­bürger Berlins, Daniel Baren­boim“, sagte Chialo.

Die Ernen­nung Thie­le­manns zum Gene­ral­mu­sik­di­rektor erfolgte auf Vorschlag der desi­gnierten Inten­dantin Elisa­beth Sobotka, die die Leitung des Hauses ab 2024⁄ 25 über­nimmt. Die Aufgaben und Heraus­for­de­rungen seien in den Zeiten gesell­schaft­li­cher Verän­de­rungen und Krisen groß, erklärte sie. „Die große Tradi­tion und die große Qualität der Staats­oper Unter den Linden und der Staats­ka­pelle Berlin sind die Basis, auf der diese Weiter­ent­wick­lung aufbauen kann.“ Thie­le­mann sei ein Garant dafür.

Mit der Staats­ka­pelle Berlin verbinde ihn eine außer­ge­wöhn­liche musi­ka­li­sche Über­ein­stim­mung, sagte Thie­le­mann. „Ich freue mich deshalb sehr, nun in meine Heimat­stadt zurück­zu­kehren und zusammen mit Elisa­beth Sobotka das Haus in die Zukunft zu führen. Daniel Baren­boim, den ich seit über 40 Jahren kenne und verehre, bin ich zu großem Dank für seine wunder­bare Arbeit und stete Unter­stüt­zung verpflichtet.“

Thie­le­mann hatte mit 19 Jahren als Korre­pe­titor und Assis­tent Baren­boims an der Deut­schen Oper Berlin begonnen. 1985 wurde er Erster Kapell­meister an der Deut­schen Oper am Rhein Düsseldorf/​Duisburg und drei Jahre später Gene­ral­mu­sik­di­rektor am Staats­theater Nürn­berg – als damals jüngster GMD Deutsch­lands. Von 1997 bis zu seinem Rück­tritt 2004 wirkte er als Gene­ral­mu­sik­di­rektor der Deut­schen Oper Berlin.

Baren­boim war seit 1992 Gene­ral­mu­sik­di­rektor der Berliner Staats­oper. Die Staats­ka­pelle Berlin ernannte ihn 2000 zum Chef­di­ri­genten auf Lebens­zeit. Im vorigen Jahr musste der Musiker aus gesund­heit­li­chen Gründen mehrere Auftritte absagen, darunter die Neuin­sze­nie­rung von Richard Wagners „Ring des Nibe­lungen“. Er wünsche Thie­le­mann und Sobotka „einen stets frucht­baren und enga­gierten Austausch und das notwen­dige Glück und Geschick bei der Leitung des Hauses“, betonte Baren­boim. „Ich bin voll Vorfreude auf das, was kommt.“

