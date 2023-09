Die Tonhalle Düssel­dorf verzeichnet zum Beginn der Saison 2023⁄ 24 bereits 5.667 Abon­nenten. Damit hätten so viele Konzert­be­su­cher wie noch nie ein Abon­ne­ment abge­schlossen, teilte das Haus am Mitt­woch mit. „Für uns ist dieser Rekord ein wunderbar greif­bares Zeichen dafür, dass wir die Pandemie hinter uns gelassen haben“, sagte Inten­dant Michael Becker. Der bishe­rige Spit­zen­wert lag bei 5.618 Abon­ne­ments in der Vor-Corona-Saison 2019⁄ 20 .

Tonhalle Düssel­dorf

Am belieb­testen sind dabei die Sympho­nie­kon­zerte der Düssel­dorfer Sympho­niker. Aktuell 4.265 Abon­nenten bedeuten den Angaben zufolge einen Zuwachs um knapp 15 Prozent im Vergleich zur Vorsaison. Die Vorstel­lungen der kaba­ret­tis­tisch-sati­ri­schen Klas­sik­reihe „Schroeder/​Boning/​Schafroth geht ins Konzert“ haben 1.033 Besu­cher abon­niert, ein Plus von knapp zwei Prozent.

Als zusätz­li­cher Erfolg beim Publikum erwies sich die neue Möglich­keit, Abon­ne­ments nicht nur tele­fo­nisch oder an der Konzert­kasse zu bestellen, sondern auch im Internet. 57 Prozent der Neukunden hätten ihr Konzertabo auf der Website tonhalle​.de abge­schlossen, hieß es.

