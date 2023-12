Die Wiener Staats­oper trauert um Hans Helm. Wie das Haus am Mitt­woch mitteilte, ist der Bariton am 23. November im 90. Lebens­jahr gestorben „und mit ihm ein Stück schöne Staats­opern-Vergan­gen­heit“. Mehr als 25 Jahre hat der Sänger zum Ensemble gehört, 1986 wurde er zum Kammer­sänger ernannt.

Hans Helm (1934–2023)

und Edita Gruberova

Der 1934 im deut­schen Passau gebo­rene Helm gastierte ab 1958 wieder­holt an der Wiener Staats­oper. Nach Stationen in Granz, Kassel und Dort­mund kam er endgültig im Haus am Ring an. Dort sang er allein den Figaro im „Barbier von Sevilla“ 46 Mal, den Grafen Alma­viva in der „Hoch­zeit des Figaro“ 45 Mal, 30 Mal Marcello in der „Bohème“, 69 Mal den Faninal im „Rosen­ka­va­lier“ und 25 Mal den Ill in Einems „Besuch der alten Dame“. Sein Reper­toire umfasste Mozart, Beet­hoven, Wagner, fran­zö­si­sche, italie­ni­sche und russi­sche Werke sowie 20. Jahr­hun­dert und Operette, etwa den Falke in der „Fleder­maus“ oder den Homonay im „Zigeu­ner­baron“.

Als „charis­ma­ti­scher Voll­blut-Sing­schau­spieler“ habe Helm auch das Publikum auf seiner Seite gehabt, hieß es in einem Nachruf der Wiener Staats­oper. „Und er liebte fühlbar sein Métier, das Haus, die Kolle­gen­schaft. Zugleich gehörte er nicht zu jenen, die sich in den Vorder­grund drängen wollten. Selbst nach dem Ende seiner Karriere (die ihn auch an viele weitere wich­tige inter­na­tio­nale Bühnen geführt hatte) sprach er lieber lobend über die Leis­tungen der anderen, um damit bescheiden von sich abzu­lenken.“

