Die US-ameri­ka­ni­sche Sopra­nistin Lisette Oropesa und der deut­sche Bariton Michael Volle haben die „Oper! Awards“ 2023 als Beste Sänger erhalten. Das teilte die Zeit­schrift „Oper! Das Magazin“ in der Nacht zu Dienstag mit. Die Auszeich­nung als „Bestes Opern­haus“ ging an die Oper Dort­mund, die Gast­ge­berin der dies­jäh­rigen Verlei­hung am Montag­abend. Insge­samt gab es 20 Kate­go­rien. Über die Gewinner entschied eine Jury aus Fach­jour­na­listen.

Preis­träger „Oper! Awards“ 2023

Als „Beste Auffüh­rung“ wurde „Die Teufel von Loudon“ an der Baye­ri­schen Staats­oper ausge­zeichnet, als „Beste Urauf­füh­rung“ Manfred Trojahns „Eury­dice – Die Liebenden, blind“ an der Oper Amsterdam. Der Preis für den „Besten Regis­seur“ ging an Claus Guth. Als „Bester Diri­gent“ wurde Gianan­drea Noseda geehrt, als „Bester Nach­wuchs­künstler“ Konstantin Krimmel. Zum „Besten Festival“ kürte die Jury aus Musik­jour­na­listen das Festival d’Aix-en-Provence. „Bestes Orchester“ wurden die Berliner Phil­har­mo­niker für die Tschai­kowsky-Oper „Piqué Dame. Der an der Neuin­sze­nie­rung eben­falls betei­ligte Slowa­ki­sche Phil­har­mo­ni­sche Chor wurde als „Bester Chor“ ausge­zeichnet.

Der Preis für „Heraus­ra­gendes Enga­ge­ment“ ging an die Diri­gentin Oksana Lyniv. Die Ukrai­nerin sei „mit ihrem uner­müd­li­chen gesell­schaft­li­chen Enga­ge­ment im Ange­sicht von Putins Angriffs­krieg auf ihr Heimat­land längst zum Vorbild für andere Künstler geworden“, hieß es. Lyniv ist die erste Frau, die bei den Bayreu­ther Fest­spielen diri­giert hat und als Musik­di­rek­torin am Stadt­theater von Bologna die erste Frau in einer Leitungs­funk­tion an einem Opern­haus in Italien.

Die „Oper! Awards“ wurden heuer zum dritten Mal nach 2019 und 2020 verliehen. Wegen der pande­mie­be­dingten Ausfälle von Vorstel­lungen und Künst­ler­auf­tritten wurden die Preise 2021 nicht vergeben. Die Verlei­hung 2023 bezieht sich spiel­zeit­über­grei­fend auf das Kalen­der­jahr 2022.

© MH – Alle Rechte vorbe­halten.