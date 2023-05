Als letzte Neupro­duk­tion der Saison auf der großen Bühne bringt die Staats­oper Hamburg eine Urauf­füh­rung heraus: Am (heutigen) Sonntag um 18:00 Uhr feiert dort „Venere e Adone“ des italie­ni­schen Kompo­nisten Salva­tore Sciar­rino Première. In den Titel­par­tien sind die Sopra­nistin Layla Claire und Randall Scot­ting zu erleben, der Coun­ter­tenor gibt sein Haus­debüt. Regie führt Staats­opern­in­ten­dant Georges Delnon. Am Pult des Phil­har­mo­ni­schen Staats­or­ches­ters steht Gene­ral­mu­sik­di­rektor Kent Nagano.

Zur Einstim­mung auf die Première lädt die Staats­oper um 15.00 Uhr zu einem Podi­ums­ge­spräch über Kunst­werke, die Sciar­rinos Musik­thea­ter­werk zugrunde liegen. So diente das Gemälde „Die Einschif­fung nach Kythera“ des fran­zö­si­schen Malers Jean-Antoine Watteau (1684–1721) dem Kompo­nisten als Inspi­ra­ti­ons­quelle. Neben der Kunst­wis­sen­schaft­lerin und Kura­torin Belinda Grace Gardner sowie dem Drama­turgen und Kunst­his­to­riker Alex­ander Meier-Dörzen­bach nimmt auch Sciar­rino selbst an dem Podi­ums­ge­spräch teil.

