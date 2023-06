Die Gene­ral­mu­sik­di­rek­torin des Thea­ters Magde­burg, Anna Skry­leva, lässt ihren Vertrag im Sommer 2025 auslaufen. „Mit ist diese Entschei­dung nicht leicht­ge­fallen“, erklärte die Diri­gentin nach einer Mittei­lung des Hauses vom Mitt­woch. Für ihre beruf­liche Zukunft strebe sie jedoch künst­le­ri­sche Verän­de­rungen an. Zudem wolle sie inter­na­tio­nalen Einla­dungen mehr Frei­raum geben.

Anna Skry­leva

Zuvor hatte Gene­ral­inten­dant und Opern­di­rektor Julien Chavaz allen Spar­ten­di­rek­toren die Verlän­ge­rung ihrer Verträge bis 2027 ange­boten. Die drei­köp­fige Schau­spiel­di­rek­tion und der Ballett­di­rektor entschieden sich dafür, ledig­lich die Gene­ral­mu­sik­di­rek­torin geht auf eigenen Wunsch. „Mit Anna Skry­leva werden wir nach sechs erfolg­rei­chen Jahren eine heraus­ra­gende, inter­na­tional gefragte Diri­gentin verlieren“, sagte Chavaz. Er verstehe und akzep­tiere aber ihre Entschei­dung. Im Namen des gesamten Hauses wünsche er ihr für ihre Zukunft viel Erfolg. Gemeinsam mit der Magde­burger Phil­har­monie suche der Gene­ral­inten­dant nun nach einem adäquaten Nach­folger, hieß es.

Die russisch­stäm­mige Diri­gentin Skry­leva war von 2004 bis 2007 musi­ka­li­sche Assis­tentin an der Oper Köln und von 2007 bis 2012 an der Staats­oper Hamburg. Zwischen 2012 und 2015 wurde sie als 1. Kapell­meis­terin und stell­ver­tre­tende GMD zunächst am Schleswig-Holstei­ni­schen Landes­theater und anschlie­ßend am Staats­theater Darm­stadt enga­giert. Im Herbst 2019 begann sie als Gene­ral­mu­sik­di­rek­torin in Magde­burg. Ihre verblei­benden zwei Spiel­zeiten wolle sie mit dem Ensemble „künst­le­risch intensiv und anspruchs­voll gestalten“, betonte Skry­leva.

Der 1982 im schwei­ze­ri­schen Bern gebo­rene Chavaz hatte im August 2022 die Nach­folge von Gene­ral­inten­dantin Karen Stone am Theater Magde­burg über­nommen. Nach einem Jahr könne er auf gute Verkaufs- und Auslas­tungs­zahlen sowie posi­tive inhalt­liche Rück­mel­dungen zurück­bli­cken, erklärte der Regis­seur und fügte hinzu: „Wir haben in unserer ersten gemein­samen Spiel­zeit eine künst­le­ri­sche Familie gegründet. Diese möchte ich aufrecht­erhalten.“ Deshalb habe er dem gesamten Leitungs­team die Vertrags­ver­län­ge­rung ange­boten.

