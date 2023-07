Das Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) hat zur Halb­zeit bereits 90 Prozent der Tickets verkauft. Nach den ersten vier Wochen seien 178.000 von insge­samt 197.000 Plätze belegt, teilten die Orga­ni­sa­toren am Freitag mit. 150 der 197 Konzerte seien ausver­kauft. Glei­ches gelte für 13 der 17 Veran­stal­tungen bei den zwei Kinder­mu­sik­festen und den fünf Musik­festen auf dem Lande.

