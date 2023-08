Mit einem Konzert des Orchestre Fran­cais des Jeunes ist das Festival Young Euro Classic in Berlin zu Ende gegangen. Zu den 17 Veran­stal­tungen kamen rund 24.500 Besu­cher, wie die Veran­stalter am Sonn­tag­abend mitteilten. Die Auslas­tung lag demnach bei 93 Prozent, im Vorjahr waren es 78 Prozent. Die viel­fach ausver­kauften Konzerte zeigten den Wunsch des Publi­kums, sich auch in schwie­rigen Zeiten von der Qualität und unver­fälschten Emotio­na­lität der jungen Musiker anste­cken zu lassen, sagte Festi­val­lei­terin Gabriele Minz.

Young Euro Classic

Insge­samt präsen­tierten sich im Konzert­haus Berlin 17 Jugend­or­chester aus Asien, Nord- und Mittel­ame­rika sowie Europa, ein Kammer­musik- und ein Ballett­ensemble. Das Jong Metro­pole Symphonic Jazz Orchestra und das Concert­ge­bou­wor­kest Young aus den Nieder­landen sowie das Tbilisi Youth Orchestra aus Geor­gien und das Youth Symphony Orchestra of Uzbe­ki­stan gaben ihr Young Euro Classic-Debüt. Die mehr als 1.300 Musiker waren zwischen 14 und 28 Jahren alt. Am Diri­gen­ten­pult standen 16 Männer und eine Frau.

Am letzten Konzert­abend wurde auch der Euro­päi­sche Kompo­nis­ten­preis verliehen. Die von Berlins Regie­rendem Bürger­meister gestif­tete Auszeich­nung ging an den ukrai­ni­schen Kompo­nisten Evgeni Orkin für seine „Odessa Rhap­sody“. Das Youth Symphony of Ukraine präsen­tierte deren Deut­sche Erst­auf­füh­rung. Die Diri­gentin und Grün­derin des Orches­ters, Oksana Lyniv, hatte das Werk bei dem in Deutsch­land lebenden Kompo­nisten in Auftrag gegeben. „Odessa Rhap­sody“ nehme „mit auf eine asso­zia­ti­ons­reiche und stim­mungs­volle musi­ka­li­sche Reise: Das Porträt eines Lebens­ge­fühls“, hieß es in der Jury­be­grün­dung.

Im kommenden Jahr findet Young Euro Classic vom 9. bis 25. August statt, dann feiert das Jugend­or­ches­ter­fes­tival seine 25. Ausgabe.

