Die Kultur­in­itia­torin Leona König erhält einen Sonder­preis des Öster­rei­chi­schen Musik­thea­ter­preises. Die Mode­ra­torin der ORF-Sendung „Stars und Talente“ werde für ihr heraus­ra­gendes Enga­ge­ment zur Förde­rung junger Talente ausge­zeichnet, teilten die Veran­stalter am Montag in Wien mit. Der Preis werde ihr bei der Verlei­hung am 7. September im Wiener Rathaus über­geben.

Leona König

König grün­dete 2016 die Inter­na­tional Music Foun­da­tion für Highly Gifted Children (IMFoun­da­tion), mit der sie Nach­wuchs­mu­siker im Alter zwischen fünf und 18 Jahren durch indi­vi­du­ellen Unter­richt in ihrer künst­le­ri­schen Entwick­lung fördert. Um ihnen Auftritts­mög­lich­keiten zu verschaffen, entwi­ckelte sie unter anderem die Fern­seh­sen­dung „Stars und Talente by Leona König“, in der die jungen Künstler auf Opern­stars wie Elina Garanca und Andreas Schager sowie andere renom­mierte Musiker treffen. Darüber hinaus verleiht die Foun­da­tion seit 2017 jähr­lich den Klassik-Nach­wuchs­för­der­preis „Die Goldene Note“.

„Das Musik­theater ist seit jeher zentraler Bestand der öster­rei­chi­schen Hoch­kultur. Umso wich­tiger ist es, dass klas­si­sche Musik auch der jungen Gene­ra­tion zugäng­lich gemacht wird und junge Talente früh­zeitig, umfas­send und vor allem nach­haltig im Ausbau ihrer Fähig­keiten geför­dert werden. Mit der IMFoun­da­tion leistet Leona König hier ohne Zweifel Pionier­ar­beit – und das auf höchstem Niveau“, lobte der Präsi­dent des Öster­rei­chi­schen Musik­thea­ter­preises, Karl-Michael Ebner.

Die 1981 in Pros­tějov (Tsche­chien) gebo­rene König studierte Wirt­schafts­wis­sen­schaften an der Prager Wirt­schafts­uni­ver­sität und schloss als Diplom-Inge­nieurin ab. Für ihren Einsatz auf dem Gebiet der Nach­wuchs­för­de­rung wurde sie bei der „Austria-Gala“ der Tages­zei­tung „Die Presse“ als Öster­rei­cherin des Jahres 2020 in der Kate­gorie Kultur­erbe ausge­zeichnet. Zudem erhielt sie den „Woman of the Year Award“ 2022 und in diesem Jahr das Goldene Ehren­zei­chen für Verdienste um die Repu­blik Öster­reich.

Der Öster­rei­chi­sche Musik­thea­ter­preis wird seit 2013 für heraus­ra­gende Leis­tungen in Oper, Operette, Musical und Ballett verliehen. Veran­stalter ist der Verein Art Projekt. In diesem Jahr werden Preise in 13 Kate­go­rien vergeben.

© MH – Alle Rechte vorbe­halten.