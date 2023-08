Beim Musik­fest Berlin hat es am Montag ein Wieder­sehen mit Sir Simon Rattle gegeben. Die Zuschauer, unter denen auch zahl­reiche englisch­spra­chige Fans waren, begrüßten den ehema­ligen Chef­di­ri­genten der Berliner Phil­har­mo­niker (2002–2018) mit großem Applaus. An seiner alten Wirkungs­stätte präsen­tierte der 68-Jährige mit dem London Symphony Orchestra (LSO) die 9. Sinfonie von Gustav Mahler.

London Symphony Orchestra

und Simon Rattle

Rattle fand einen Zugang zu dem 1909⁄ 10 entstan­denen Werk, wie es nicht Jedem gelingt. Mit einer wohl­durch­dachten Drama­turgie, die nichts dem Zufall über­ließ, zog er das Publikum in den Bann. Unter seiner Leitung zeigte das Orchester eine unglaub­liche dyna­mi­sche Breite – von den domi­nie­renden Bläsern bis zu den leisesten Strei­cher-Pianos – und kostete sämt­liche Farben der Kompo­si­tion aus. Am Schluss gab es Ovationen im Stehen.

Mitte Juni hatte Rattle sein Abschieds­kon­zert als Musik­di­rektor des LSO in der briti­schen Haupt­stadt gegeben. Am Mitt­woch leitet er das Orchester noch einmal beim George Enescu Inter­na­tional Festival in Buka­rest, eben­falls mit Mahlers Neunter. Ab der Saison 2023⁄ 24 wird Rattle Chef­di­ri­gent des BR-Sympho­nie­or­ches­ters. Sein Antritts­kon­zert in München gibt er am 21. September. Im Herku­les­saal der Resi­denz steht Joseph Haydns Orato­rium „Die Schöp­fung“ auf dem Programm.

Mit dem Musik­fest starten die Berliner Klang­körper – die Phil­har­mo­niker, das Deut­sche Symphonie-Orchester, das Konzert­haus­or­chester mit seiner neuen Chef­di­ri­gentin Joana Mall­witz sowie das Rund­funk-Sinfo­nie­or­chester – und inter­na­tio­nale Orchester, Ensem­bles und Solisten alljähr­lich in die neue Spiel­zeit. Bis zum 18. September stehen mehr als 60 Kompo­si­tionen auf dem Programm.

