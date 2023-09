Die Oper Frank­furt ist „Opern­haus des Jahres 2023“. Bereits zum siebten Mal entschieden sich die Kritiker der „Opern­welt“ für die Einrich­tung unter Inten­dant Bernd Loebe, wie die Zeit­schrift am Donnerstag mitteilte. Mit einem „drama­tur­gisch plau­si­blen, span­nenden, inno­va­tiven und abwechs­lungs­rei­chen Spiel­plan“ sowie der Wahl der rich­tigen Regis­seure für die unter­schied­lichsten Werke habe das Haus „erneut unter Beweis gestellt, dass Oper selbst dort attraktiv sein kann, wo man es auf den ersten Blick nicht unbe­dingt vermuten würde“, hieß es. Ein Beispiel sei die „Wieder­ent­de­ckung des Jahres“, Rudi Stephans 1914 entstan­dene Oper „Die ersten Menschen“. Das 1920 in Frank­furt posthum urauf­ge­führte Werk kam 103 Jahre später am glei­chen Ort auf die Bühne.

„Die ersten Menschen“

Auch der Titel „Chor des Jahres“ geht wie im Vorjahr in die Main­me­tro­pole. Zur „Urauf­füh­rung des Jahres“ wählten die Kritiker zwei Produk­tionen: Vito Zurajs Musik­theater „Blühen“, eben­falls an der Oper Frank­furt, und Charles Tour­n­emires Oper „La Légend de Tristan“, die knapp 100 Jahre nach ihrer Entste­hung erst­mals am Theater Ulm zu erleben war.

„Diri­gent des Jahres“ ist – wie bei den letzten beiden Umfragen 2020 und 2022 – Kirill Petrenko. Aktuell würdigen die Kritiker den Chef­di­ri­genten der Berliner Phil­har­mo­niker vor allem für seine Inter­pre­ta­tion von Richard Strauss« „Die Frau ohne Schatten“ in Baden-Baden. Der „Regis­seur des Jahres“, Dmitri Tcher­niakov, erhält die Auszeich­nung für seine Insze­nie­rung von Sergej Prokof­jews „Krieg und Frieden“ an der Baye­ri­schen Staats­oper. Die Produk­tion wurde zudem zur „Auffüh­rung des Jahres“ gekürt. Das Baye­ri­sche Staats­or­chester ist zum wieder­holten Mal „Orchester des Jahres“.

Die Auszeich­nung als „Sänger des Jahres“ geht an Michael Volle für seine Wagner-Rollen­por­träts als Wotan „Ring des Nibe­lungen“ und als Hans Sachs in den „Meis­ter­sin­gern von Nürn­berg“. Der „Nach­wuchs­sänger des Jahres“, Konstantin Krimmel, beein­druckte unter anderem mit seinen Darbie­tungen in Opern von Mozart, Hoso­kawa und Haas.

Als „Unge­wöhn­lichste Opern­erfah­rung des Jahres“ bewer­teten die Kritiker die acht­stün­dige Auffüh­rung von Olivier Messiaens „St. Fran­çois d« Assise“ an der Oper Stutt­gart in der Regie von Anna-Sophia Mahler.

© MH – Alle Rechte vorbe­halten.