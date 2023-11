Die Hoch­schule für Musik Würz­burg trauert um Conrad von der Goltz. Wie die Einrich­tung am Dienstag mitteilte, ist ihr lang­jäh­riger Violin­pro­fessor am 21. November im Alter von 95 Jahren gestorben. Der Geiger unter­rich­tete von 1963 bis 1993 an der Einrich­tung, an der er unter anderem die Früh­för­de­rung (heute PreCol­lege) begrün­dete. Für sein heraus­ra­gendes Enga­ge­ment verlieh ihm die Hoch­schule eine goldene Ehren­nadel.

Conrad von der Goltz (1928–2023)

„Neben seinem künst­le­ri­schen Schaffen als Violin­vir­tuose in Konzerten, Kammer­musik-Ensem­bles und Orches­tern begeis­terte er als leiden­schaft­li­cher Pädagoge mit Kompe­tenz, Fantasie und Leiden­schaft eine Viel­zahl junger Musiker und Musi­ke­rinnen für das Geigen­spiel und machte es zu einem Mittel­punkt ihres Lebens“, hieß es in einem Nachruf der Hoch­schule.

Von der Goltz« beson­deres Enga­ge­ment habe der Ausbil­dung junger begabter Musiker gegolten, denen er viel­fach zu inter­na­tio­nalen Preisen und Auszeich­nungen verhalf. Für die Schaf­fung von Früh­för­de­rungs­klassen an der Würz­burger Musik­hoch­schule und dem Institut für katho­li­sche Kirchen­musik und Musik­päd­agogik in Regens­burg erhielt er das Bundes­ver­dienst­kreuz am Bande und das Bundes­ver­dienst­kreuz 1. Klasse.

