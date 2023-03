Die Hoch­schule für Musik „Franz Liszt“ Weimar trauert um ihren Alt-Rektor Wolf­gang Marggraf. Wie die Einrich­tung am Mitt­woch unter Beru­fung auf die Familie mitteilte, starb der Musik­wis­sen­schaftler am 21. März in Lörrach (Baden-Würt­tem­berg). Mehr als 30 Jahre lang bis zu seiner Emeri­tie­rung 1999 wirkte er als Pädagoge und Forscher an der Hoch­schule, von 1990 bis 1993 auch als deren Rektor. Er wurde 89 Jahre alt.

Wolf­gang Marggraf (1933–2023)

Der 1933 in Leipzig gebo­rene Marggraf studierte von 1952 bis 1957 Musik­wis­sen­schaft und Kunst­ge­schichte an den Univer­si­täten in Jena und Leipzig. 1964 wurde er zum Dr. phil. promo­viert. Nach einer Tätig­keit als Drama­turg in Rudol­stadt und Erfurt lehrte Marggraf ab 1966 das Fach Musik­ge­schichte an der Weimarer Musik­hoch­schule – zunächst als Ober­as­sis­tent und Dozent, seit 1987 dann als Professor für Musik­wis­sen­schaft.

Am 1. Januar 1990 trat Marggraf sein Amt als Prorektor für Wissen­schaft und Forschung der Weimarer Musik­hoch­schule an. Im Juni 1990 veran­lasste er die Wieder­be­grün­dung des 1955 abge­wi­ckelten Insti­tuts für Musik­wis­sen­schaft, als gemein­sames Institut der Liszt-Hoch­schule und der Fried­rich-Schiller-Univer­sität Jena. Kurz darauf wurde er als erster Rektor in der Geschichte der Hoch­schule frei gewählt und amtierte bis 1993. Bis zu seiner Emeri­tie­rung 1999 leitete Marggraf dann noch das Institut für Musik­wis­sen­schaft. Er machte sich unter anderem auch als Biograph von Joseph Haydn, Franz Schu­bert, Giuseppe Verdi und Giacomo Puccini einen Namen.

„Auf die Vorle­sungen bei Professor Marggraf habe ich mich immer die ganze Woche gefreut, weil sie so span­nend und anre­gend waren“, erin­nert sich Hoch­schul­prä­si­dentin Prof. Anne-Kathrin Lindig an ihre eigene Studi­en­zeit. „Umso mehr wird er nicht nur mir in bester Erin­ne­rung bleiben.“

© MH – Alle Rechte vorbe­halten.