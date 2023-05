Mit mehr als 60 Konzerten und Veran­stal­tungen hat das Mahler-Festival im Gewand­haus Leipzig rund 35.000 Besu­cher ange­zogen. Im Mittel­punkt des 19-tägigen Festi­vals standen die sinfo­ni­schen Werke Gustav Mahlers, inter­pre­tiert von zehn Welt­klas­se­or­ches­tern. Zum Abschluss am Montag­abend sollte die 8. Sinfonie erklingen, mit dem Gewand­haus­or­chester unter der Leitung von Gewand­haus­ka­pell­meister Andris Nelsons, dem MDR-Rund­funk­chor, dem Chor der Oper Leipzig sowie dem Thomaner‑, Gewand­haus- und Gewand­haus­Kin­der­chor – insge­samt mehr als 400 Mitwir­kende.

Mahler-Festival 2023

Neben 17 sinfo­ni­schen Konzerten gab es zwölf Konzerte mit Kammer­musik, Klavier­re­cital, Orgel und Lied sowie wissen­schaft­liche Vorträge, Lesungen und andere Veran­stal­tungen. Zu den betei­ligten Orches­tern zählten die Münchner Phil­har­mo­niker unter Tugan Sokhiev, das Concert­ge­bouw Orchestra Amsterdam unter Myung-Whun Chung und das Gustav-Mahler-Jugend­or­chester mit Daniele Gatti am Pult.

Die Besu­cher sind aus 48 Ländern nach Leipzig gekommen. Die Sinfo­nie­kon­zerte waren zu 91 Prozent ausge­lastet. Mehr als eine halbe Million Menschen erlebten den Angaben zufolge die Live­streams sowie Fernseh- und Hörfunk-Über­tra­gungen der Veran­stal­tungen. Gewand­h­aus­di­rektor Andreas Schulz sprach von einem „groß­ar­tigen Erfolg“. Das Festival war ursprüng­lich für 2021 geplant, musste jedoch wegen der Corona-Pandemie verschoben werden.

Der Kompo­nist Gustav Mahler (1860–1911) hielt sich von 1886 bis 1888 in Leipzig auf und diri­gierte nahezu 200 Auffüh­rungen des Gewand­haus­or­ches­ters. Der Posten des Zweiten Kapell­meis­ters am Leip­ziger Stadt­theater war seine erste Anstel­lung in einer bedeu­tenden Musik­me­tro­pole. Während seiner Zeit in Leipzig schrieb er auch seine 1. Sinfonie. Gewand­haus­ka­pell­meister wie Arthur Nikisch, Bruno Walter und Riccardo Chailly beein­flussten die Mahler-Rezep­tion und Leipzig darüber hinaus. 2011 gab es das erste „Inter­na­tio­nale Mahler-Festival“.

© MH – Alle Rechte vorbe­halten.