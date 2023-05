Die deut­sche Sopra­nistin Ann-Kathrin Niemczyk hat den 41. Inter­na­tio­nalen Belve­dere-Gesangs­wett­be­werb gewonnen. Die erst 23-jährige Sängerin erhielt am Sonn­tag­abend auch den Publi­kums­preis, wie die Veran­stalter in Dort­mund mitteilten. Auf den 2. und den 3. Platz kamen die Tenöre Filip Fili­pović aus Kroa­tien und Kevin Jose Sime­rilla Romero (Spanien). Der Preis der inter­na­tio­nalen Medi­en­jury ging an den Bariton/​Bass Neven Crnic aus Bosnien-Herz­go­wina. Den Hans-Gabor-Preis erhielt die grie­chi­sche Sopra­nistin Annie Fassea.

Preis­träger des Belve­dere

Gesangs­wett­be­werbs 2023

Das Niveau der 15 Fina­listen sei in diesem Jahr gleich­mäßig hoch gewesen, „keine leichte Aufgabe für die Jury“, resü­mierten die Orga­ni­sa­toren. Auch Teil­nehmer, die nicht im finalen Gala­kon­zert sangen, erhielten Enga­ge­ments an renom­mierten Opern­häu­sern.

An Quali­fi­ka­ti­ons­runden in 53 Städten welt­weit nahmen in diesem Jahr 900 junge Talente teil. 135 von ihnen präsen­tierten ihr Können in den Final­runden in Dort­mund. Sie kamen aus mehr als 40 Nationen und allen Konti­nenten. Das Semi­fi­nale erreichten 49 Sänger.

Wie schon in den vergan­genen Jahren war Südkorea mit 28 Teil­neh­mern die am stärksten vertre­tene Nation, vor der Ukraine mit zwölf Künst­lern. Diesmal traten über­durch­schnitt­liche viele Soprane an. Davon schafften es 18 ins Semi­fi­nale, gegen­über nur vier Mezzo­so­pranen. Bei den Männer­stimmen waren 16 Bass-Bari­tone im Semi­fi­nale zu hören. Ihnen standen sechs Tenöre gegen­über, von denen fünf in die Schluss­runde kamen. Auch zwei Coun­ter­te­nöre sangen im finalen Gala­kon­zert.

Der Inter­na­tio­nale Belve­dere-Gesangs­wett­be­werb wurde vom Direktor der Wiener Kammer­oper, Hans Gabor, gegründet. Er fand erst­mals 1982 statt. Seit 2013 werden die Final­runden außer­halb Wiens abge­halten. Im kommenden Jahr wird der Wett­be­werb zum dritten Mal in seiner Geschichte, zuletzt 2022, in der letti­schen Stadt Jurmala zu Gast sein.

© MH – Alle Rechte vorbe­halten.