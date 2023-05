Andrés Orozco-Estrada wird neuer Chef­di­ri­gent des Orchestra Sinfo­nica Nazio­nale della RAI. Der gebür­tige Kolum­bianer über­nimmt den Posten ab Oktober 2023, wie der italie­ni­sche öffent­lich-recht­liche Sender RAI am Montag mitteilte. Sein Vertrag läuft über drei Jahre.

Andrés Orozco-Estrada

Orozco-Estrada war von 2014 bis 2021 Chef­di­ri­gent des hr-Sinfo­nie­or­ches­ters in Frank­furt am Main. Von 2014 bis 2022 wirkte er auch als Music Director das Houston Symphony Orchestra. Zudem leitete er zwischen 2020 und 2022 die Wiener Sympho­niker. Ab der Spiel­zeit 2025⁄ 26 wird er das Amt des Kölner Gene­ral­mu­sik­di­rek­tors und des Gürze­nich-Kapell­meis­ters antreten.

Am Pult des RAI Orches­ters debü­tierte Orozco-Estrada im Mai 2022. Bei dieser Gele­gen­heit hätten der Diri­gent und die Musiker eine weiter­ge­hende Zusam­men­ar­beit gewünscht, hieß es. Der neue Chef­di­ri­gent wird an der Pres­se­kon­fe­renz zur Vorstel­lung der nächsten Saison des RAI Orches­ters am kommenden Mitt­woch teil­nehmen. Sein nächstes Konzert mit dem Klang­körper findet am Freitag statt.

