Die Sopra­nistin Asmik Grigo­rian und der Coun­ter­tenor Jakub Józef Orliński erhalten den Musik­preis Opus Klassik 2023 als Sängerin bzw. Sänger des Jahres. Die Auszeich­nung als Diri­gent des Jahres geht an Jakub Hrůša, teilte der Verein zur Förde­rung der Klas­si­schen Musik am Donnerstag in Berlin mit. Die Preis­ver­lei­hung findet am 8. Oktober im Konzert­haus Berlin statt.

Pianist Lars Vogt (1970–2022)

Posthum wird Lars Vogt für das Album „Franz Schu­bert: Klavier­trios“ mit Chris­tian Tetzlaff (Violine) und Tanja Tetzlaff (Cello) geehrt. Während der Aufnahme des Zweiten Klavier­trios hatte der Pianist die Diagnose Spei­se­röh­ren­krebs bekommen. Nach seiner Chemo­the­rapie spielten die Musiker noch das Erste Klavier­trio ein. Am 5. September 2022 starb Vogt, drei Tage vor seinem 52. Geburtstag.

Als Instru­men­ta­listen des Jahres werden Anne-Sophie Mutter (Violine), Víkingur Ólaf­sson (Klavier) und Martynas Levi­ckis (Akkor­deon) ausge­zeichnet. Die Preise in der Kate­gorie Nach­wuchs­künstler erhalten der finni­sche Diri­gent Tarmo Pelto­koski, der japa­ni­sche Pianist Mao Fujita, der fran­zö­si­schen Cellist Bruno Dele­pelaire und der deutsch Block­flö­tist Max Volbers sowie der chile­nisch-US-ameri­ka­ni­sche Tenor Jona­than Tetelman und die US-ameri­ka­ni­sche Sopra­nistin Julia Bullock.

Insge­samt werden Preise in 27 Kate­go­rien vergeben. Die Auszeich­nungen für den Best­seller des Jahres und für das Lebens­werk werden zu einem späteren Zeit­punkt verkündet. Die Preis­ver­lei­hungs­gala wird vom ZDF aufge­zeichnet und soll am selben Abend gesendet werden. Als Gäste stehen bisher Anne-Sophie Mutter und Jakub Józef Orliński fest.

Der Musik­preis Opus Klassik wird seit 2018 von Plat­ten­la­bels, Verlagen und Konzert­ver­an­stal­tern verliehen, die sich zum Verein zur Förde­rung der Klas­si­schen Musik zusam­men­ge­schlossen haben. Zuvor gab es 25 Jahre lang den Echo Klassik, der vom Bundes­ver­band Musik­in­dus­trie (BVMI) verliehen wurde.

