Der 32-jährige Vitali Alekseenok wird neuer Generalmusikdirektor der Deutschen Oper am Rhein in Düsseldorf und Duisburg. Sein Vertrag läuft über drei Jahre ab August 2023. Alekseenok studierte in St. Petersburg und Weimar und gewann 2021 den Arturo-Toscanini-Dirigentenwettbewerb in Parma.