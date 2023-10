Die Staats­oper Hamburg bringt eine neue „Salome“ heraus. Regis­seur Dmitri Tcher­niakov insze­niert an dem Haus zum zweiten Mal eine Oper von Richard Strauss, nach „Elektra“ Ende 2021. In der Titel­partie gibt die litaui­sche Sopra­nistin Asmik Grigo­rian bei der Première am (heutigen) Sonntag ihr Haus­debüt. Mit ihrer Inter­pre­ta­tion der Rolle bei den Salz­burger Fest­spielen 2018 war ihr der inter­na­tio­nale Durch­bruch gelungen.

„Salome“

An ihrer Seite ist Kyle Ketelsen zu erleben, der erst­mals den Joch­a­naan singt. John Daszak gibt den Herodes und Violeta Urmana die Hero­dias. Am Pult des Phil­har­mo­ni­schen Staats­or­chester Hamburg steht Gene­ral­mu­sik­di­rektor Kent Nagano. Regis­seur Tcher­niakov hat auch das Bühnen­bild geschaffen, die Kostüme stammen von Elena Zaytseva. Die Première wird ab 18:00 Uhr im Live­stream auf ARTE Concert über­tragen.

