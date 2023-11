Die großen Orchester in Frank­furt am Main sind beun­ru­higt, „dass Anti­se­mi­tismus in unserer Stadt wieder spürbar und präsent ist“. Dagegen haben sich die Klang­körper in einem am Mitt­woch veröf­fent­lichten Aufruf ausge­spro­chen. Gewalt und Hass bedrohten das fried­liche Zusam­men­leben, erklärten das Frank­furter Opern- und Muse­ums­or­chester sowie das Sinfo­nie­or­chester und die Big Band des Hessi­schen Rund­funks (hr).

Frank­furter Opern- und Muse­ums­or­chester

Das kultu­relle Leben Frank­furts habe sich unter anderem dank des Einsatzes jüdi­scher Mitbürger so reich­haltig entwi­ckeln können. „Die Opern- und Orches­ter­land­schaft wäre heute ärmer ohne dieses bürger­schaft­liche Enga­ge­ment“, hieß es. „Es war daher beson­ders erschre­ckend, wie bereit­willig sich die Kultur­or­ga­ni­sa­tionen während des Natio­nal­so­zia­lismus an der soge­nannten Arisie­rung betei­ligt haben.“ Nach dem Zweiten Welt­krieg habe die Hoff­nung exis­tiert, dass der Anti­se­mi­tismus in der Main­me­tro­pole keinen Platz mehr haben würde. Inzwi­schen müssten jüdi­sche Mitbürger und Kollegen jedoch wieder Angst haben, wenn sie sich mit Kippa oder David­stern in der Öffent­lich­keit bewegen.

Auslöser sei der brutale, durch nichts zu recht­fer­ti­gende Über­fall der Hamas. Dieser hass­erfüllte Terror habe zur derzei­tigen huma­ni­tären Kata­strophe im Nahen Osten und einer Unzahl ziviler Oper und unschul­diger Geiseln geführt. „Ihnen allen, auf israe­li­scher wie auf paläs­ti­nen­si­scher Seite, gelten unser Mitge­fühl und unsere Gedanken“, betonten die Orchester. Man erlebe zuneh­mend, wie sich dieser Hass auch in Frank­furt ausbreitet. Davon seien auch Kollegen betroffen und hätten oftmals das Gefühl, „dass wir sie in dieser Situa­tion alleine lassen“.

Jeder könne gegen Anti­se­mi­tismus Stel­lung beziehen, auf betrof­fene Kollegen und Mitbürger zugehen und sich für ein demo­kra­ti­sches und fried­li­ches Mitein­ander einsetzen. „Dazu wollen wir ermu­tigen und aufrufen“, hieß es.

