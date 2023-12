Bran­den­burgs Kultur­mi­nis­te­rium unter­stützt die über­wie­gend kommu­nalen und kommunal getra­genen Theater und Orchester des Landes im kommenden Jahr mit insge­samt rund 43,21 Millionen Euro. Die Mittel fließen inner­halb des Theater- und Orches­ter­rah­men­ver­trages (TORV), der den Häusern und Ensem­bles Planungs­si­cher­heit geben soll.

Manja Schüle

Insbe­son­dere in Zeiten von Krisen sei Kultur ein unver­zicht­barer Bestand­teil des Lebens, sagte Kultur­mi­nis­terin Manja Schüle (SPD) am Freitag. Kultur sei kein „nice to have“, sondern ein „Must have“, betonte sie. „Jeder Euro für unsere festen Theater, Konzert­häuser und Orchester ist eine ausge­spro­chen gute Inves­ti­tion für die Zukunft der Kultur, für die Kultur der Zukunft.“

Der TORV wurde im April 2023 um weitere vier Jahre bis 2026 fort­ge­schrieben. Er ist die Basis für eine vergleich­bare Förde­rung für das Bran­den­bur­gi­sche Staats­or­chester Frank­furt und das Kleist Forum Frank­furt in Frank­furt (Oder), die Bran­den­bur­gi­sche Kultur­stif­tung Cottbus-Frank­furt (Oder), das Piccolo-Theater Cottbus, das Bran­den­burger Theater (und Orchester), die neue Bühne Senf­ten­berg und die Ucker­mär­ki­schen Bühnen Schwedt sowie in der Landes­haupt­stadt Potsdam für das Hans Otto Theater, die Kammer­aka­demie Potsdam, die Musik­fest­spiele Sans­souci und das Deut­sche Film­or­chester Babels­berg.

