Der Leonard Bern­stein Award des Schleswig-Holstein Musik Festi­vals (SHMF) geht in diesem Jahr an Vivi Vassi­leva. Die 29-Jährige „ist eine groß­ar­tige Schlag­zeu­gerin und hat eine einneh­mend ange­nehme und krea­tive Persön­lich­keit“, sagte Inten­dant Chris­tian Kuhnt laut einer Mittei­lung vom Montag. „Beson­ders span­nend ist auch, wie sie Fragen der Nach­hal­tig­keit in ihrem Schaffen berück­sich­tigt.“ Die Auszeich­nung soll der Künst­lerin am 14. Juli 2023 bei einem Preis­trä­ger­kon­zert in Lübeck verliehen werden.

Vivi Vassi­leva

Der inter­na­tional begehrte Nach­wuchs­preis ist mit 10.000 Euro dotiert. Er wird seit 2002 von der Spar­kassen-Finanz­gruppe gestiftet, die damit ein Signal im Bereich der Talent­för­de­rung setzen will. Zu den bishe­rigen Preis­trä­gern zählen die Pianisten Lang Lang und Anna Vinnit­skaya, die Cellisten Alisa Weiler­stein und Kian Soltani, die Mezzo­so­pra­nistin Emily D’An­gelo und zuletzt der briti­sche Gitar­rist Sean Shibe.

Die Spar­kassen-Finanz­gruppe verlän­gerte am Montag auch den Vertrag über das Haupt­spon­so­ring des Schleswig-Holstein Musik Festi­vals um drei weitere Jahre. „Damit möchten wir auch weiterhin unseren Beitrag leisten, ein viel­fäl­tiges und inspi­rie­rendes Festival im ganzen Land zu ermög­li­chen“, sagte Oliver Stolz, Präsi­dent des Spar­kassen- und Giro­ver­bandes für Schleswig-Holstein. Die Spar­kassen unter­stützen das SHMF seit seiner Grün­dung 1986.

© MH – Alle Rechte vorbe­halten.