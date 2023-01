Kirill Petrenko hat seine nächsten Auftritte mit den Berliner Phil­har­mo­ni­kern abge­sagt. Der Chef­di­ri­gent müsse sich aufgrund einer voran­ge­gan­genen Fußver­let­zung einem routi­ne­mä­ßigen Folge­ein­griff unter­ziehen, teilte das Orchester am Montag mit. Für Petrenko über­nehme Daniel Harding die Leitung der Abon­ne­ment-Konzerte vom 9. bis 11. Februar und das Fami­li­en­kon­zert am 12. Februar.

Kirill Petrenko

Durch den Wechsel am Pult muss die geplante Urauf­füh­rung von Miroslav Srnkas „Super­or­ga­nisms“ verschoben werden. Das Werk, das der Kompo­nist Kirill Petrenko und den Berliner Phil­har­mo­ni­kern gewidmet hat, soll in einer der nächsten Spiel­zeiten erst­mals erklingen. Statt­dessen werden nun „Die Okea­niden“ von Jean Sibe­lius und Benjamin Brit­tens „Four Sea Inter­ludes from »Peter Grimes« “ gespielt. Das übrige Programm bleibt unver­än­dert.

