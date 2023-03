Das Hamburger „Trio E.T.A.“ hat den mit 12.000 Euro dotierten Beren­berg Kultur­preis erhalten. Das 2019 gegrün­dete Ensemble aus Elene Meipa­riani (Violine), Till Schuler (Violon­cello) und Till Hoff­mann (Klavier) „über­zeugt das Publikum mit virtuosem Zusam­men­spiel, subtiler Gestal­tung der kammer­mu­si­ka­li­schen Klang­farben und intel­li­genten Inter­pre­ta­tionen“, sagte Kura­to­ri­ums­mit­glied Jan Philipp Sprick nach einer Mittei­lung der Beren­berg Bank Stif­tung vom Donnerstag. Die Preis­ver­lei­hung fand am Mitt­woch­abend in der Elbphil­har­monie statt.

„Trio E.T.A.“ mit Hans-Walter Peters

Stipen­dien erhielten das sechs­köp­fige Vokal-Ensemble „Vocoder“ aus Studenten der Hoch­schule für Musik und Theater Hamburg, der deutsch-irani­sche Gitar­rist Milad Darvish Ghane sowie die Künst­lerin Marie Pietsch.

Die „Beren­berg Bank Stif­tung von 1990“ vergibt jähr­lich den Beren­berg Kultur­preis an Nach­wuchs­künstler, die in Hamburg studieren oder arbeiten. Zudem fördert sie die Ausbil­dung von Künst­lern durch die Vergabe von Stipen­dien und Projekt­för­de­rungen. Bisher seien mehr als eine Million Euro dem kultu­rellen Nach­wuchs zugu­te­ge­kommen, hieß es in der Mittei­lung.

