Die öffent­li­chen Musik­schulen in Deutsch­land erleben nach der Coro­na­pan­demie eine große Aufbruch­stim­mung. „Menschen brau­chen Musik, und Musik­schulen werden mehr denn je gebraucht“, sagte der Bundes­vor­sit­zende des Verbandes deut­scher Musik­schulen (VdM), Fried­rich Koh-Dolge am Sonntag in Kassel zum Abschluss des 26. Musik­schul­kon­gresses.

Musik­schul­kon­gress 2023

Den Musik­schulen fehlten jedoch immer mehr Fach­kräfte. Den alters­be­dingt ausschei­denden Lehrern folgten zu wenige Hoch­schul­ab­sol­venten nach. „Haupt­ur­sache dieser Entwick­lung ist das über die letzten Jahre unat­trak­tiver gewor­dene Berufs­bild von Musik­schul­lehr­kräften“, erklärte der VdM-Vorsit­zende.

Dafür verant­wort­lich seien verschlech­terte Arbeits­be­din­gungen und teil­weise unge­si­cherte Beschäf­ti­gungs­ver­hält­nisse sowie unzu­rei­chende Vergü­tungs­struk­turen. Die Musik­schulen müssten auch in Zukunft ihren Auftrag wohn­ort­naher Versor­gung mit Ange­boten musi­ka­li­scher Bildung erfüllen können, betonte Koh-Dolge. Der VdM fordert von den kommu­nalen Spit­zen­ver­bänden und den Arbeit­ge­ber­ver­bänden eine Über­prü­fung des Tarif­ge­füges für Musik­schul­lehr­kräfte. Die Vorsit­zende der Rekto­ren­kon­fe­renz der deut­schen Musik­hoch­schulen, Susanne Rode-Brey­mann, erklärte, dass musi­ka­li­sche Bildung wichtig für die Gesell­schaft sei und daher vernünftig bezahlt werden müsse.

Der Verband deut­scher Musik­schulen ist der Fach- und Träger­ver­band der öffent­li­chen gemein­nüt­zigen Musik­schulen. An bundes­weit 21.000 Unter­richts­stätten lernen den Angaben zufolge etwa 1,4 Millionen Kinder, Jugend­liche und Erwach­sene bei 37.000 Fach­lehr­kräften das Musi­zieren.

