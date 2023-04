Die Dresdner Semper­oper bringt die erste haus­ei­gene Insze­nie­rung von Claudio Monte­verdis „L’Orfeo“ auf die Bühne. Ursprüng­lich für die Saison 2020⁄ 21 geplant, hebt sich am (heutigen) Sonntag der Vorhang zur Première. Der öster­rei­chi­sche Regis­seur und Puppen­spieler Niko­laus Habjan lässt die Sänger zusammen mit lebens­großen, beweg­li­chen Figuren agieren.

„L’Orfeo“

In der Titel­partie ist Rolando Villazón neben Anasta­siya Tara­tor­kina in ihrem Haus­debüt als Euri­dice zu erleben. Ebenso in ihrem Haus- bezie­hungs­weise Haus- und Rollen­debüt inter­pre­tieren Bogdan Talos die Partie des Caronte und Eric Jurenas die Partie der La Speranza. Monte­verdis Partitur erklingt auf histo­ri­schen Instru­menten gespielt von der lautten compa­gney Berlin unter dem Dirigat ihres Künst­le­ri­schen Leiters Wolf­gang Katschner. Der Diri­gent und Laute­nist gastiert mit seinem Ensemble eben­falls zum ersten Mal an der Semper­oper.

Monter­verdi bezeich­nete seinen 1607 urauf­ge­führten „L’Orfeo“ als „Favola in Musica“ (Fabel, gesetzt in Musik). Das Stück mit seiner Verei­ni­gung von Gesang, Instru­men­tal­musik und Tanz ist die älteste heute noch popu­läre Oper, aber nicht die erste. Gleich­wohl hat der Kompo­nist (1567–1643) mit dem Werk einen entschei­denden Beitrag zur Entwick­lung des entste­henden Genres geleistet.

