Tabita Berg­lund wird neue Erste Gast­di­ri­gentin der Dresdner Phil­har­monie. Die Norwe­gerin tritt die Posi­tion mit der Saison 2025⁄ 26 an, wie das Orchester am Donnerstag mitteilte. Die 35-Jährige folgt auf Kahchun Wong, der in der aktu­ellen und der kommenden Spiel­zeit Erster Gast­di­ri­gent ist.

Tabita Berg­lund und Dresdner Phil­har­monie

Entschei­dend für die Wahl einer so jungen Diri­gentin war nach Aussage von Inten­dantin Frauke Roth, dass damit neue Wege der Kommu­ni­ka­tion entstehen, Hier­ar­chien abge­baut werden und eine künst­le­ri­sche Part­ner­schaft auf Augen­höhe zwischen Musi­kern und Diri­gentin erwachsen könne. „Ich bin über­zeugt, dass neben einer großen Ernst­haf­tig­keit und enormem künst­le­ri­schen Willen gerade durch dieses Mitein­ander beson­ders berüh­rende musi­ka­li­sche Erleb­nisse entstehen. Exzel­lenz zu verste­tigen, neues Publikum zu gewinnen und sich als Dresdner Phil­har­monie offen und inno­vativ in Rich­tung Zukunft zu bewegen – dazu wird Tabita Berg­lund sicher beitragen“, betonte Roth.

Berg­lund gastierte erst­mals im November 2023 bei der Dresdner Phil­har­monie. Dabei sei der Wunsch der Musiker entstanden, die gemein­same künst­le­ri­sche Arbeit zu vertiefen, hieß es. Diese erste Begeg­nung mit dem Orchester sei unglaub­lich inspi­rie­rend für sie gewesen, erklärte die Diri­gentin. Sie habe höchste Qualität erlebt, Offen­heit für gemein­same inten­sive Arbeit und in den Konzerten eine Atmo­sphäre, die sie von kaum einem anderen Saal kenne. Das Publikum sei nicht nur räum­lich nah am Orchester und umge­kehrt, sondern man spürt eine wirk­liche Verbun­den­heit, die künst­le­risch enorm moti­vie­rend ist.

„Jüngeres Publikum mit unserer Musik zu errei­chen und gleich­zeitig mensch­liche Nähe zu gewinnen, darin liegt für mich die Zukunft der klas­si­schen Musik. Ich bin über­zeugt, dass ich dazu in Dresden beitragen kann und freue mich sehr auf die Zusam­men­ar­beit“, sagte Berg­lund, die bereits Anfang kommenden Jahres für drei Konzerte als Gast zu dem Orchester zurück­kehrt. Ihren Auftakt als Erste Gast­di­ri­gentin gibt sie dann im August mit dem Konzert zur Saison­er­öff­nung 2025⁄ 26 .

