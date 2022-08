Die Salz­burger Fest­spiele erwarten in diesem Jahr Ticket­ein­nahmen in Höhe von 31,1 Millionen Euro. Damit konnte die 102. Ausgabe an das Rekord­ni­veau des Vor-Corona-Jahres 2019 (31,2 Millionen Euro) anschließen, teilten die Veran­stalter am Dienstag mit. Ohne die krank­heits­be­dingten Absagen von vier Vorstel­lungen wäre sogar ein neuer Rekord erreicht worden. „Der außer­ge­wöhn­liche Erfolg dieses Fest­spiel­som­mers zeigt, welche Bedeu­tung Oper, Theater und Konzert gerade auch in schwie­rigen Zeiten haben“, erklärte Fest­spiel­prä­si­dentin Kris­tina Hammer.

Schluss­ap­plaus „Die Zauber­flöte“

Für die am 18. Juli begon­nene Saison wurden mehr als 240.000 Karten ausge­geben. „Mit einer hervor­ra­genden Auslas­tung von 96 Prozent konnten die Erlöse im Vergleich zum Vorjahr um 16 Prozent gestei­gert werden“, sagte der Kauf­män­ni­sche Direktor Lukas Crepaz. Das Programm umfasste 172 Auffüh­rungen an 17 Spiel­stätten, darunter Opern­vor­stel­lungen, Schau­spiel und Konzerte.

Die Salz­burger Fest­spiele enden mit einer Vorstel­lung der Verdi-Oper „Aida“ am (heutigen) Dienstag und einem Konzert des Pitts­burgh Symphony Orchestra unter der Leitung von Manfred Honeck am Mitt­woch.

