Das Rheingau Musik Festival (RMF) hat mit der 36. Ausgabe so viele Karten verkauft wie noch nie in seiner Geschichte. Für die 164 Konzerte wurden etwa 130.200 Eintritts­karten (einschließ­lich Spon­soren- und Pres­se­karten sowie Weih­nachts­kon­zerte) vergeben, teilten die Veran­stalter am Mitt­woch mit. „Wir prognos­ti­zieren eine Auslas­tung von 93 Prozent und freuen uns über die sehr posi­tive Verkaufs­ent­wick­lung nach Corona“, sagte Geschäfts­führer Marsi­lius Graf von Ingel­heim.

Horn­quar­tett der Berliner Phil­har­mo­niker

Das Festival endet am Samstag (2. September) mit einem Konzert des Gewand­haus­or­ches­ters Leipzig unter der Leitung von Herbert Blom­stedt. Der Diri­gent erhält dabei nach­träg­lich den Rheingau Musik Preis 2022 für sein künst­le­ri­sches Lebens­werk, den er im vergan­genen Jahr nicht persön­lich entge­gen­nehmen konnte. In der Basi­lika von Kloster Eber­bach erklingt Anton Bruck­ners Sinfonie Nr. 7.

Seit dem 24. Juni präsen­tierte das RMF etwa 3.200 Künstler an 28 Spiel­stätten. Der Geiger Daniel Hope, die Cellistin Sol Gabetta, die Hornistin Sarah Willis, der Schlag­zeuger Martin Grubinger und der Jazz-Musiker Götz Alsmann waren jeweils in mehreren Konzerten zu erleben. Im Rahmen eines Gustav-Mahler-Schwer­punkts erklangen dessen Sinfo­nien Nr. 2, 4 und 9 im Original und die 3. Sinfonie in einer Bear­bei­tung für Kammer­or­chester und ‑chor.

Der Gesamt­etat des Festi­vals belief sich nach Veran­stal­ter­an­gaben auf acht Millionen Euro. Finan­ziert wird es über Spon­soren, Spenden und Mitglieds­bei­träge des Förder­ver­eins sowie einen Zuschuss des Landes Hessen in Höhe von 25.000 Euro.

Das 37. Rheingau Musik Festi­vals soll vom 22. Juni bis 7. September 2024 statt­finden.

