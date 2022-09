Die Hoch­schule für Musik „Franz Liszt“ Weimar verleiht die Ehren­dok­tor­würde erst­mals in ihrer 150-jährigen Geschichte an eine Frau. Im Rahmen der Jubi­lä­ums­fes­ti­vi­täten erhält die Kultur­wis­sen­schaft­lerin Nike Wagner die Auszeich­nung, wie die Einrich­tung am Freitag mitteilte.

Nike Wagner

Als kriti­sche Intel­lek­tu­elle sei die Publi­zistin und Drama­turgin bekannt für die enga­gierte Ausein­an­der­set­zung mit dem Werk ihres Urgroß­va­ters, des Kompo­nisten Richard Wagner (1813–1883) und dessen Nach­wirken in den Bayreu­ther Fest­spielen. Dieses Bekenntnis habe sie etwa als Leiterin des Weimarer Kunst­festes „Pèle­ri­nages“ und des Bonner Beet­ho­ven­fests einge­bracht, hieß es. Der Titel wird Wagner am 21. Oktober verliehen.

Am Tag danach, dem 211. Geburtstag von Franz Liszt, erhält auch Evgeny Kissin die Ehren­dok­tor­würde der Weimarer Musik­hoch­schule. Der Pianist zähle zu den bedeu­tenden Liszt-Inter­preten. Mit der Auszeich­nung würdige man auch Kissins Verdienste um die jiddi­sche Sprache und die jüdi­sche Kultur sowie seinen musi­ka­li­schen Einsatz für Huma­nismus in der Welt. Bei der Verlei­hung bringt der Pianist sein Klavier­trio op. 6, ein musi­ka­li­sches Plädoyer für den Frieden und gegen Gewalt, in Weimar zur Urauf­füh­rung.

